Pocketpair объяснила, почему считает себя инди-студией даже после успеха Palworld

Разработчик Palworld Pocketpair не собирается отказываться от статуса инди-студии, несмотря на стремительный рост компании и аудиторию игры, достигшую в этом году 40 миллионов человек. По мнению руководителя отдела издательской деятельности и коммуникаций Джона «Бакки» Бакли, независимость определяется не количеством сотрудников и заработанными деньгами, а прежде всего свободой принимать творческие решения.

Бакли высказался об этом в соцсети X, комментируя дискуссию о размытых границах понятия «инди». Поводом стали недавние заявления генерального директора Pocketpair Такуро Мизобе: он назвал компанию настоящей инди-студией, хотя признал, что по масштабам она уже приближается к уровню Double-A.

По словам Бакли, Pocketpair полностью принадлежит своим сотрудникам и не зависит от внешних инвесторов. Успех Palworld позволил компании значительно вырасти, но не изменил принципов её работы. Представитель разработчика также обратил внимание, что многие студии, которые принято считать независимыми, получают финансирование и поддержку крупных издателей или корпораций.

При этом Бакли не считает наличие инвестора или издателя автоматическим препятствием для независимости. Гораздо важнее, сохраняет ли команда право самостоятельно определять направление разработки. Если партнёр не вмешивается в творческие решения, студия всё ещё может оставаться независимой. И наоборот: даже небольшая команда рискует потерять этот статус, если фактически исполняет указания внешней организации.

Такой подход оставляет немало пространства для споров. Одни связывают инди прежде всего с небольшими бюджетами и ограниченными ресурсами, другие — с отсутствием корпоративного контроля. Pocketpair придерживается второго определения и считает, что именно самостоятельность в принятии решений должна быть главным критерием.

Сама компания уже развивает собственное издательское направление и помогает другим разработчикам, в том числе создателям Windrose, Truckful и Clicky Islands. Бакли признаёт, что некоторые игроки могут предпочесть называть Pocketpair студией уровня Double-A или даже Triple-I. Впрочем, для него это не принципиально: по словам представителя компании, важнее возможность продолжать создавать игры по собственному усмотрению.