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Palworld 19.01.2024
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.5 1 625 оценок

Pocketpair оставит цену Palworld без изменений после релиза: студия поблагодарила игроков за поддержку

butcher69 butcher69

Студия Pocketpair отказалась от идеи повышать стоимость Palworld после выхода версии 1.0. Разработчики подтвердили, что полноценный релиз игры не повлияет на её цену, несмотря на прежнее предупреждение на странице в Steam о возможном подорожании после завершения периода раннего доступа.

По словам авторов, такое решение стало благодарностью игрокам, благодаря которым Palworld превратилась в один из самых успешных инди-хитов последних лет. В Pocketpair отметили, что проект превзошёл самые смелые ожидания команды, а его успех стал возможен исключительно благодаря поддержке сообщества.

Авторы Palworld похвастались новым рекордом - в выживач с "покемонами" сыграли больше 40 миллионов человек

Полноценный релиз Palworld состоится уже 10 июля. В российском сегменте Steam стоимость игры останется на уровне 1100 рублей. К этому моменту аудитория проекта, по данным разработчиков, превысила 40 миллионов игроков, а в Steam игра продолжает удерживать стабильную активность: среднесуточный онлайн составляет около 50 тысяч пользователей, а исторический пик одновременно достигал более двух миллионов человек.

Решение сохранить прежнюю цену выглядит нетипичным для индустрии, где многие проекты после выхода из раннего доступа переходят в более высокий ценовой сегмент. Pocketpair, напротив, решила сделать ставку на лояльность аудитории.

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