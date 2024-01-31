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об игре
Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.4 509 оценок

Pocketpair предупреждает о мошенниках, продвигающих якобы мобильную версию Palworld

Gutsz
Новости

Palworld появилась в цифровом магазине Steam и на консолях Xbox всего пару недель назад и за это время успела разойтись многомиллионным тиражом. Прямо сейчас в выживаче с существами, напоминающими покемонов, играют около одного миллиона игроков, и такая популярность проекта просто не могла остаться без внимания мошенников. В сети все чаще сообщают о различных махинациях с серверами и попытками обмануть поклонников Palworld, а теперь злоумышленники пытаются надурить игроков на мобильных платформах. Авторы игры из студии Pocketpair уже заявили, что начинают активную борьбу с мошенниками, но все равно просят игроков быть бдительными.

Заявление о проблемах с мошенниками Pocketpair вынудила ситуация в App Store и Google Play. Цифровые магазины заполонили игры и приложения, которые используют название Palworld и её активы, хотя они не имеют никакого отношения к оригинальной игре. Разработчики напомнили игрокам, что в данный момент не существует мобильной версии Palworld, проект доступен только на ПК и Xbox.

Pocketpair предполагает, что загрузка даже на первый взгляд безобидных приложений, имитирующих Palworld, может привести к утечке личной информации, хранящейся на вашем смартфоне. Разработчики уже связались с Apple, управляющей App Store, и Google, управляющей Google Play. Они попросили их принять меры и отреагировать на случаи мошенничества.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Кей Овальд

Плагиат на плагиат? Иронично.

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