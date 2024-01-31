Pocketpair предупреждает о мошенниках, продвигающих якобы мобильную версию Palworld

Palworld появилась в цифровом магазине Steam и на консолях Xbox всего пару недель назад и за это время успела разойтись многомиллионным тиражом. Прямо сейчас в выживаче с существами, напоминающими покемонов, играют около одного миллиона игроков, и такая популярность проекта просто не могла остаться без внимания мошенников. В сети все чаще сообщают о различных махинациях с серверами и попытками обмануть поклонников Palworld, а теперь злоумышленники пытаются надурить игроков на мобильных платформах. Авторы игры из студии Pocketpair уже заявили, что начинают активную борьбу с мошенниками, но все равно просят игроков быть бдительными.
Заявление о проблемах с мошенниками Pocketpair вынудила ситуация в App Store и Google Play. Цифровые магазины заполонили игры и приложения, которые используют название Palworld и её активы, хотя они не имеют никакого отношения к оригинальной игре. Разработчики напомнили игрокам, что в данный момент не существует мобильной версии Palworld, проект доступен только на ПК и Xbox.
Pocketpair предполагает, что загрузка даже на первый взгляд безобидных приложений, имитирующих Palworld, может привести к утечке личной информации, хранящейся на вашем смартфоне. Разработчики уже связались с Apple, управляющей App Store, и Google, управляющей Google Play. Они попросили их принять меры и отреагировать на случаи мошенничества.
Плагиат на плагиат? Иронично.