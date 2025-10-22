Pocketpair против ИИ: издатель Palworld отказался работать с играми на генеративном искусственном интеллекте

Создатели Palworld из студии Pocketpair в начале 2025 года запустили собственное издательское подразделение Pocketpair Publishing, которое сразу же привлекло огромный интерес — более 150 заявок от разработчиков за первую неделю. Однако глава подразделения Джон Бакли в интервью Game Developer заявил, что компания не будет работать с проектами, использующими генеративный ИИ, Web3 или NFT.

«Люди скажут, что я лгу, но это суровая правда. Мы не верим в этот подход. Если ваша игра связана с ИИ или NFT — ищите другого издателя», — подчеркнул Бакли. По его словам, в индустрии надвигается волна «низкокачественных игр, сделанных ИИ», и в ближайшие годы рынок столкнётся с кризисом доверия. Он уверен, что вскоре на первый план выйдет «эра подлинности», где игроки будут искать игры, созданные людьми, а не машинами.

Pocketpair уже сталкивалась с подобными обвинениями — в 2024 году компанию неоднократно подозревали в использовании ИИ при создании Palworld. Несмотря на многочисленные опровержения, часть аудитории продолжала верить в обратное.

Бакли признаёт, что игроки стали «детективами по поиску ИИ» после множества скандалов в индустрии. Он привёл пример Wizards of the Coast, которая отрицала использование ИИ в артах Magic: The Gathering, но позже была уличена в обратном.

По мнению главы Pocketpair Publishing, настало время доказать, что живое творчество и искренний труд разработчиков всё ещё имеют ценность в эпоху автоматизации.