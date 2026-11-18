Pocketpair пока не спешит раскрывать подробности следующих обновлений Palworld и Palfarm. Причина, по словам руководителя отдела коммуникаций и издательской деятельности студии Джона Бакли, довольно проста: накануне выхода Grand Theft Auto 6 любые другие игровые анонсы рискуют остаться без внимания. Поэтому разработчики предпочитают переждать самый громкий релиз ноября, хотя такое молчание уже начинает раздражать часть поклонников.

В социальных сетях Бакли ответил на претензии игроков, заметивших, что он уделяет больше внимания продвижению других проектов, в том числе Clicky Islands, чем будущему Palworld. Представитель Pocketpair объяснил, что объявлять о версии 1.1 Palworld или новостях Palfarm в неделю выхода GTA 6 было бы неразумным решением с точки зрения пиара. Иными словами, студия не хочет выпускать важные новости в момент, когда игровое информационное пространство почти наверняка будет занято проектом Rockstar.

При этом у поклонников Palworld есть повод ждать новостей уже в ближайшие недели. Pocketpair ранее подтвердила, что следующее крупное обновление под названием Side by Side выйдет зимой. Оно станет первым большим выпуском нового контента после выхода игры из раннего доступа. Точной даты пока нет, а предположения о возможном анонсе на The Game Awards и релизе около 10 декабря остаются лишь догадками.

Пока разработчики показали только изображение с силуэтами трёх персонажей: Зои, Аури и Сайи. Все они хорошо знакомы поклонникам Palworld, поэтому фанаты уже пытаются угадать, какую роль герои сыграют в следующем обновлении. Впрочем, само по себе изображение ещё не подтверждает появление отдельной сюжетной линии или каких-либо конкретных заданий.

Таким образом, нынешнее отсутствие новостей не обязательно означает, что работа над Palworld остановилась. Скорее, Pocketpair решила выбрать более подходящий момент для общения с аудиторией. С учётом масштаба предстоящего релиза Rockstar такая осторожность выглядит вполне объяснимой, хотя поклонникам игры, ожидающим подробностей о Side by Side, придётся запастись терпением.