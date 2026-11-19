Разработчики из Pocketpair решили отметить выход GTA 6 необычным корпоративным мероприятием. Компания объявила этот день собственным праздником, организовав в офисе вечеринку для сотрудников, которые захотели присоединиться к торжеству.
Для гостей подготовили угощения, включая суши и напитки, а также возможность поиграть в GTA 6 прямо на рабочем месте. Судя по опубликованным фотографиям, часть сотрудников собралась в комнате отдыха, где на большом экране запустили игру, а остальные могли свободно подходить к столам с едой.
На этом Pocketpair не остановилась: в офисной зоне отдыха установили сразу несколько игровых консолей. Благодаря этому сотрудники получили возможность запускать игры и развлекаться в любое удобное время, не ограничиваясь рамками праздничного мероприятия.
Таким образом, компания превратила обычный рабочий день в небольшое игровое событие, совместив просмотр GTA 6, совместные посиделки и неформальное общение коллег. Судя по всему, в Pocketpair решили, что столь заметный игровой повод заслуживает отдельного празднования даже в стенах офиса.
А их не зассудят за массовый терроризм? Ну, заставить десятки человек наблюдать в 20фпс багованную житиа, пытка же.
Все 4 поклонника жта в одной комнате
судя по тому как стоит диван - первый видит 20 фпс, второй 24, третий 32 и последний 40
Те,кто злорадствуют в комментах по поводу fps - обиженные пукари,которые не могут позволить себе суши)))
А как они вчетвером играют на одной консосоли?