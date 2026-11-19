Разработчики из Pocketpair решили отметить выход GTA 6 необычным корпоративным мероприятием. Компания объявила этот день собственным праздником, организовав в офисе вечеринку для сотрудников, которые захотели присоединиться к торжеству.

Для гостей подготовили угощения, включая суши и напитки, а также возможность поиграть в GTA 6 прямо на рабочем месте. Судя по опубликованным фотографиям, часть сотрудников собралась в комнате отдыха, где на большом экране запустили игру, а остальные могли свободно подходить к столам с едой.

На этом Pocketpair не остановилась: в офисной зоне отдыха установили сразу несколько игровых консолей. Благодаря этому сотрудники получили возможность запускать игры и развлекаться в любое удобное время, не ограничиваясь рамками праздничного мероприятия.

Таким образом, компания превратила обычный рабочий день в небольшое игровое событие, совместив просмотр GTA 6, совместные посиделки и неформальное общение коллег. Судя по всему, в Pocketpair решили, что столь заметный игровой повод заслуживает отдельного празднования даже в стенах офиса.