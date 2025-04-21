Pocketpair защищает Palworld от иска Nintendo, ссылаясь на Final Fantasy, Tomb Raider и другие игры

Разработчики популярной Palworld из студии Pocketpair продолжают юридическую битву с Nintendo и The Pokémon Company, которая обвиняет их в нарушении многочисленных патентов. В ответ Pocketpair выстроила линию защиты, опираясь на множество других известных игр, чтобы доказать: спорные механики были реализованы задолго до Pokémon.

Согласно документам Токийского окружного суда, опубликованным сайтом Gamesfray, Pocketpair утверждает, что патенты Nintendo недействительны, так как подобные идеи уже использовались в других играх. Например, захват существ с помощью шара, похожего на Poké Ball, ранее встречался в Rune Factory 5, Titanfall 2 и Pikmin 3. Там игроки могли выпускать захваченных существ или предметы в любом направлении.

Более того, идея вероятности при поимке существ якобы присутствует в Octopath Traveler, Final Fantasy XIV и даже в моде для Dark Souls 3. А концепцию метания различных типов предметов можно увидеть в Tomb Raider и Far Cry 5.

В качестве других примеров Pocketpair упоминает Legend of Zelda, Monster Hunter 4, Path of Exile, Dragon Quest Builders, а также моды для Minecraft и Fallout 4.

Напомним, Nintendo и The Pokémon Company подали иск в сентябре 2024 года, требуя судебного запрета и компенсации ущерба. Пока что судебное разбирательство продолжается, и его исход может оказать значительное влияние на индустрию.