Pocketpair защищает Palworld от иска Nintendo, ссылаясь на Final Fantasy, Tomb Raider и другие игры

Разработчики популярной Palworld из студии Pocketpair продолжают юридическую битву с Nintendo и The Pokémon Company, которая обвиняет их в нарушении многочисленных патентов. В ответ Pocketpair выстроила линию защиты, опираясь на множество других известных игр, чтобы доказать: спорные механики были реализованы задолго до Pokémon.
Согласно документам Токийского окружного суда, опубликованным сайтом Gamesfray, Pocketpair утверждает, что патенты Nintendo недействительны, так как подобные идеи уже использовались в других играх. Например, захват существ с помощью шара, похожего на Poké Ball, ранее встречался в Rune Factory 5, Titanfall 2 и Pikmin 3. Там игроки могли выпускать захваченных существ или предметы в любом направлении.
Более того, идея вероятности при поимке существ якобы присутствует в Octopath Traveler, Final Fantasy XIV и даже в моде для Dark Souls 3. А концепцию метания различных типов предметов можно увидеть в Tomb Raider и Far Cry 5.
В качестве других примеров Pocketpair упоминает Legend of Zelda, Monster Hunter 4, Path of Exile, Dragon Quest Builders, а также моды для Minecraft и Fallout 4.
Напомним, Nintendo и The Pokémon Company подали иск в сентябре 2024 года, требуя судебного запрета и компенсации ущерба. Пока что судебное разбирательство продолжается, и его исход может оказать значительное влияние на индустрию.
Лучше бы сами полезным делом занимались, а не по судам таскать всяких индюшатников
Нинтендо хлебом не корми да только дай засудить всех кого могут, я помню как нинтендо дошли до того что начали банить порнохудожников которые использовали их "персонажей".
И правильно защищают, ибо патентовать способы перемещения или любые другие механики, это полный бред, от этого страдают все, недавний пример, система Немезис, которую мы больше не увидим, из за мудаков что ее запатентовали и не дают другим пользоваться
Да так себе система, честно говоря, если говорить о Тенях Войны. Где ты ни убить орка нормально не можешь, потому что он начинает раз за разом воскресать, ни завербовать, потому что он тебя предаст.
Так ее доработать можно, а кто ее дорабатывать будет ? Если она патентом защищена и никто не может ею пользоваться
Как-то жили без неё до Теней Мордора)
Невелика потеря, в общем)
Ну ты как то жил без мозгов, вот и живи себе дальше!
Что нинтендо что капком два сапога пара
Этот иск показывает всю ущербность нинтендо
раньше работали и делали игры, чтобы заработать, а сейчас кроме "пук среньк мы запатентовали свет" делать ничего не умеют
Ну если выкупить студию которая придумал какой-то пантент - это пук среньк....
ну тут реально будто тех покемонов сделали мутантами
Только покемоны сами копирка изначально.
щяс нинтендо до все докопаеться. зря сказали
Больше скажу. Метание "различных предметов" было уже в игре Тетрис, выпущенной Алексеем Пажитновым в 1985 году!
А Нинтендо это просто жалкая жадная конторка до денег!
Можно сказать и еще больше, ниндендо нагло стырило творение Алексея, как и еще целая армия компаний, ибо в свое время тетриса не было разве только на электронике.
Вообще любые игровые механики невозможно запатентовать в принципе. Можно только заявить на них авторские права, что является очень сомнительной защитой так как АП распространяются только на полное копирование. Если были внесены незначительные изменения, то случай под АП не попадает. Например, если нинтендо получила АП на покеболы красного цвета и если другая компания будет юзать покеболы синего цвета, то нинтендо уже не сможет ничего с этим поделать. Они могут агриться на студии, которые не понимают как работает защита интеллектуальной собственности и отсуживать У них деньги, но в данном случае видно, что разработчики Paleworld шарят за эту тему и Нинтендо, я уверен, в итоге уйдёт ни с чем.