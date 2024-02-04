Пользователи Xbox играют в Palworld в среднем более 3 часов в день, больше, чем в Fortnite

То, что Palworld является феноменом, конечно, не секрет, и теперь благодаря данным, которыми поделился Мэтт Пискателла, стало известно, что на Xbox пользователи играют в нее в среднем более трех часов в день.
Как мы видим на графике, созданном Circana ниже, с момента запуска до сегодняшнего дня пользователи играли в среднем около 190 минут в день. Даже ближе к запуску был пик продолжительностью более 250 минут, более четырех часов в день.
В качестве доказательства того, что цифры Palworld ошеломляют, на том же графике мы можем видеть, как для сравнения в игру уровня Fortnite, обычно одну из самых популярных на Xbox, играли в среднем всего 140–150 минут в день.
Напоминаем, что Palworld доступна по подписке Xbox Game Pass и на данный момент, по последним данным, в неё через сервис играют более 7 миллионов человек.
В этом смысле неудивительно, что Microsoft решила максимально активно сотрудничать с разработчиками Pocketpair, чтобы быстрее публиковать новые патчи и активировать выделенные серверы также для версий Xbox.
У меня не всегда есть время, но когда сожусь обычно играю по 8
хорошо когда есть время поиграть 3 часа