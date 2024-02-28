Последнее обновление для Palworld принесло в игру неприятные ошибки и сломало систему сохранений на Xbox

Разработчики из студии Pocketpair, на волне невероятного успеха выживальщика Palworld, выпускают обновления, в которых пытаются угодить многомиллионной аудитории. Патчи стремятся не только исправить некоторые ошибки, но и также частично улучшить общий игровой процесс. Похоже, масштабы игры и сложные геймплейные механики не позволяют делать это одновременно. Последнее обновление для Palworld, которое должно было улучшить баланс и устранить ошибки, вместо этого добавило серьезные проблемы игрокам.
Как сообщается, после выхода недавнего патча в Palworld появилась критическая ошибка, которая затрагивает сохранения. Многие игроки на консолях Xbox рискуют потерять свой прогресс, который они добавили с момента релиза. По словам разработчиков, сейчас наблюдается проблема с автоматическим сохранением в версиях Xbox и Xbox Game Pass. Также поступают сбои и ошибки в ручных сохранениях, поэтому авторы собираются найти корень проблемы и исправить его в ближайшее время.
В студии Pocketpair также отметили, что обновление нарушило скорость работы Палов на базе и внесло непредвиденные изменения в систему размножения. Разработчики также собираются заняться этими проблемами и выпустить отдельный хотфикс.