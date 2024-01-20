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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.6 48 оценок

Призывы к бойкоту не помогли! Онлайн Palworld в Steam превысил 829 000 человек

butcher69
Новости

Выживалка в красочном мире с элементами коллекционирования Palworld от студии Pocketpair, продолжает бить рекорд за рекордом в этом году. На данный момент это самая успешная игра в 2024 году и не все обрадовались этому успеху - в социальных сетях появились призывы к бойкоту игры. Но это не помогло.

Ранее сегодня стало известно, что одновременный онлайн в Steam превысил 559 тысяч, а затем мы узнали, что продажи игры с "покемонами с огнестрелом" превысили 2 млн копий всего за сутки. А ведь игра, помимо ПК, доступна по подписке сервиса Game Pass и на консолях Xbox Series X/S

На данный момент количество одновременных игроков Palworld в Steam превышает 829 тысяч, что является впечатляющим результатом для любой игры, особенно учитывая, что её долго никто не воспринимал всерьез. Теперь остается только надеяться, что авторы продолжат развивать проект и не забудут про развитие своей игры. Как ранее поступила команда создателей другого выживача Valheim.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Rey4rtRO

В чем подвох и зачем ее бойкотировать?

2
bysaturn

Отбитые фанаты Покемонов.

3
Дворф

надеюсь это хоть как то зашевелит авторов покемонов а то сидят на одной только нинтенде

1
Richard Simons

это сподобит к иску, как только соберут побольше доказательств.

2
Zlobin_Evgeny

неожиданный успех, я бы и не подумал, поглядим на сколько хватит запала

1
trevl312

месяц, если так глянуть на контент, то стремится после исследования мира некуда, лишь развивать свои дома. Ждемс собственно дорожную карту будущих обновлений до релиза, а там уже понятно будет, в целом игра понравилась

0
nodas

Игра года в этом году )

0
Руслан Меркулов 2

Поиграл 3 часа прям настольгия по Покемонам)

0