Призывы к бойкоту не помогли! Онлайн Palworld в Steam превысил 829 000 человек

Выживалка в красочном мире с элементами коллекционирования Palworld от студии Pocketpair, продолжает бить рекорд за рекордом в этом году. На данный момент это самая успешная игра в 2024 году и не все обрадовались этому успеху - в социальных сетях появились призывы к бойкоту игры. Но это не помогло.
Ранее сегодня стало известно, что одновременный онлайн в Steam превысил 559 тысяч, а затем мы узнали, что продажи игры с "покемонами с огнестрелом" превысили 2 млн копий всего за сутки. А ведь игра, помимо ПК, доступна по подписке сервиса Game Pass и на консолях Xbox Series X/S
На данный момент количество одновременных игроков Palworld в Steam превышает 829 тысяч, что является впечатляющим результатом для любой игры, особенно учитывая, что её долго никто не воспринимал всерьез. Теперь остается только надеяться, что авторы продолжат развивать проект и не забудут про развитие своей игры. Как ранее поступила команда создателей другого выживача Valheim.
В чем подвох и зачем ее бойкотировать?
Отбитые фанаты Покемонов.
надеюсь это хоть как то зашевелит авторов покемонов а то сидят на одной только нинтенде
это сподобит к иску, как только соберут побольше доказательств.
неожиданный успех, я бы и не подумал, поглядим на сколько хватит запала
месяц, если так глянуть на контент, то стремится после исследования мира некуда, лишь развивать свои дома. Ждемс собственно дорожную карту будущих обновлений до релиза, а там уже понятно будет, в целом игра понравилась
Игра года в этом году )
Поиграл 3 часа прям настольгия по Покемонам)