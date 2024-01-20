Продажи Palworld превысили 2 млн копий всего за сутки

Компания Pocketpair объявила о том, что Palworld, выживлка с поимкой и коллекционированием существ, была продана тиражом более двух миллионов копий всего за сутки после запуска. Игра недавно вышла в ранний доступ для PC и Xbox Series X/S, а также доступна на Game Pass. На данный момент в Steam число одновременных игроков игры превышает 554 тысячи.
Как в лихорадочной версии Pokemon, Palworld позволяет исследовать огромный архипелаг и захватывать существ, чтобы они выполняли ваши приказы. Вы можете не только сражаться с ними, но и заставлять их трудиться на вашей базе, изготавливая оружие, готовя пищу, рубя дрова, добывая материалы и многое другое.
Pocketpair работает над кросс-игрой и PvP, а также планирует улучшить систему строительства, торговлю между игроками и создать рейдового босса.
Ну игра того достойна, Интерес в игре держится на хорошем уровне, все время хочется залезть куда нибудь в поисках нового покемона :D
показатель калоедства во всей красе)
сказал человек не купивший алан вейк 2 или балдур гейтс 3
такое и с торрента за бесплатно не нужно)
Так и запишем. Те кто купил балдур гейтс 3 калоеды. Что и требовалось доказать.