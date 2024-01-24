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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8 223 оценки

PvP и кроссплей: опубликована дорожная карта Palworld

Simple Jack
Новости

Студия Pocketpair представила дорожную карту Palworld. Авторы добавят новые функции и режимы, но только после устранения технических проблем и улучшения ИИ палов.

Планы разработчиков на будущее:

  • PvP, в том числе арена для сражения между палами;
  • Рейдовые боссы;
  • Кроссплей между PC (Steam) и Xbox;
  • Улучшение функционала Xbox;
  • Миграция серверов;
  • Апгрейд системы зданий;
  • Новые острова, палы и технологии.

24 января авторы Palworld заявили о возможности релиза игры на PlayStation 5. Однако они отметили, что пока что это не входит в их ближайшие планы.

Palworld вышла 19 января. Игра доступна на PC, а также консолях Xbox One и Xbox Series X|S. Симулятор выживания уже продался тиражом более 7 млн копий.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
XeNTRoN

Как показали многие игры где есть кроссплей это не нужная вещь.Потому что постоянно происходит дизбаланс и консольщики постоянно побеждают пк игроков.Так что лучше пусть лучше пк играют с пк а консоли между собой.

-1
JohnTornton

забавно, что консольщики как раз жалуются на постоянных читаков на пк

0
nodas
консольщики постоянно побеждают пк

Может наоборот ?

0
Faradaiz

Сначала пусть нормальный билд игры на корбку выпустят

-4