PvP и кроссплей: опубликована дорожная карта Palworld

Студия Pocketpair представила дорожную карту Palworld. Авторы добавят новые функции и режимы, но только после устранения технических проблем и улучшения ИИ палов.
Планы разработчиков на будущее:
- PvP, в том числе арена для сражения между палами;
- Рейдовые боссы;
- Кроссплей между PC (Steam) и Xbox;
- Улучшение функционала Xbox;
- Миграция серверов;
- Апгрейд системы зданий;
- Новые острова, палы и технологии.
24 января авторы Palworld заявили о возможности релиза игры на PlayStation 5. Однако они отметили, что пока что это не входит в их ближайшие планы.
Palworld вышла 19 января. Игра доступна на PC, а также консолях Xbox One и Xbox Series X|S. Симулятор выживания уже продался тиражом более 7 млн копий.
Как показали многие игры где есть кроссплей это не нужная вещь.Потому что постоянно происходит дизбаланс и консольщики постоянно побеждают пк игроков.Так что лучше пусть лучше пк играют с пк а консоли между собой.
забавно, что консольщики как раз жалуются на постоянных читаков на пк
Может наоборот ?
Сначала пусть нормальный билд игры на корбку выпустят