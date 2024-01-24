PvP и кроссплей: опубликована дорожная карта Palworld

Игра-песочница с элементами выживания, действие которой разворачивается в обширном открытом мире. Её отличительной особенностью являются существа, внешне напоминающие покемонов из известной японской франшизы. Разработчики игры называют этих персонажей «палами».

Основная цель игроков в Palworld — выжить в суровых условиях дикой природы. Для достижения этой цели необходимо ловить и приручать палов, использовать их труд в своих интересах. С помощью палов можно возводить различные постройки, возделывать сельскохозяйственные угодья, развивать собственное поселение.

Однако выживание в мире Palworld отнюдь не простая задача. Приходится бороться с нехваткой продовольствия и ресурсов, суровым климатом, набегами браконьеров, нарушающих установленные в игре законы. Иногда ради спасения жизни игрокам приходится прибегать к крайним мерам — употреблять палов в пищу.

Для налаживания эффективного производства в поселении необходимо заставлять палов интенсивно трудиться. С этой целью возводятся специальные фабрики и заводы, к которым прикрепляются палы. При должном обеспечении едой они способны работать практически без остановки, вплоть до полного истощения.

Отличительной чертой палов является передача характеристик и качеств родительских особей их потомству. Объединяя в пары редких и сильных палов, игроки могут выводить особо могущественных существ и использовать их в своих целях.