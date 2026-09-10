"Ранний доступ потерял свой смысл": создатели Palworld высказались о завышенных ожиданиях современных игроков

Необычная смесь «покемонов» с выживанием и строительством в открытом мире Palworld в день выхода в раннем доступе стала настоящим феноменом. Игра долгое время держалась в чартах продаж и получила восторженные отзывы от игроков, но, как оказалось, даже в таком идеальном успехе есть свои изъяны, и разработчики решили рассказать об этом подробнее.

Руководитель по коммуникациям и издательству студии Pocketpair Джон Бакли в беседе с GamesRadar+ выразил обеспокоенность тем, как изменилось отношение аудитории к концепции раннего доступа в игровой индустрии и особенно в Steam. По его словам, сейчас релиз игры в раннем доступе практически утратила свою изначальную суть.

Бакли напомнил, что во времена Steam Greenlight ранний доступ переживал «золотой век»: покупатели четко осознавали, что приобретают незаконченный продукт, активно взаимодействовали с авторами, искали баги и присылали полезные отзывы. Сейчас же на платформу хлынула аудитория казуальных мобильных проектов и игр-сервисов, сформировавшая завышенные требования:

Сейчас культура изменилась, и ранний доступ, по сути, потерял свое значение. Люди просто покупают игру в раннем доступе как обычный готовый тайтл и относятся к ней соответствующим образом. В нашем случае игроки могли активно играть неделю-две, а затем начинали возмущаться: "Эти разработчики не делают новый контент! Игра мертва!". А мы сидим и думаем: "Ребята, увидимся через полгода, нам вообще-то нужно просто еще доделать игру с новым контентом"».

Представитель студии добавил, что еще сложнее формат воспринимается на консолях, где пользователи совсем не привыкли к статусу альфа- и бета-тестирования, из-за чего от них поступает значительно меньше обратной связи, чем от аудитории ПК. Кроме того, Бакли признал, что сама игровая индустрия нередко дискредитирует программу раннего доступа, используя ее исключительно ради сбора денег в качестве альтернативы сервису Kickstarter.

Авторы Palworld подчеркнули, что намерены придерживаться прозрачной политики и дальше стараться напоминать игрокам о реальности процесса разработки игр и контенте к ним. В частности, грядущее обновление 1.1 для игры будет посвящено улучшениям удобства. Для будущих проектов в Pocketpair не исключают, что снова вернутся к модели раннего доступа, несмотря на изменений отношения игроков к этому статусу.