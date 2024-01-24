Разработчик из Naughty Dog возмущен успехом Palworld: "Они как-то сжульничали"

Palworld - главная новость 2024 года. Продав семь миллионов копий, игра стала второй по-одновременному онлайну в истории Steam менее чем за неделю. Число одновременных игроков в ней превысило 1,8 миллиона.
На фоне такого успеха игра вызвала споры о плагиате и использовании контента, созданного искусственным интеллектом, а разработчик из Naughty Dog утверждает, что Palworld был создан нечестным путем.
Разработчик из Naughty Dog утверждает, что создавать игры сложно, поэтому Palworld "жульничает". Другой разработчик, похоже, его поддерживает. Позор, хотя бы дождитесь доказательств этого "жульничества", прежде чем обвинять их.
После этого спорного замечания разработчик из Naughty Dog удалил свой твит. Однако он написал, что успех Palworld, по-видимому, является результатом жульничества, несмотря на отсутствие видимых доказательств.
Они как-то жульничают, просто я не могу определить, как именно.
Неудивительно, что Palworld сейчас сравнивают с Pokemon. Игра также не является первой попыткой создать похожую игру про охоту на монстров, создавая привлекательные дизайны, которые нравятся любой аудитории.
Однако Palworld, кажется, выходит за рамки вдохновения. Ситуация стала настолько противоречивой, что художники, работающие над игрой, теперь получают угрозы расправой. Генеральный директор Pocketpair сказал:
В настоящее время мы получаем оскорбительные и клеветнические комментарии в адрес наших художников, а также угрозы расправы.
Разработчик из Naughty Dog указал на этот твит, чтобы лучше подчеркнуть свою точку зрения. Тем не менее, многие считают, что коллега-разработчик должен быть более благосклонен к успешной команде, особенно к той, которая получает угрозы расправой.
Так бывает, когда делаешь игру, а не кино для социальных меньшинств
Сила тупизма крупных компаний доходит до абсурда уже...ищут подвохи и камни подводные.
Naughty Dog лучше бы помолчали о том как создавать игры вот выпустили The Last of Us Part 2 Remastered без изменений и продают такую халтуру за полную цену
Как говорится пошло го8но по трубам
Naughty Dog пушай - помимо унчартреда и одни из нас - хотя бы что то другое сделали и с другим жанром- и ни лгбт- перед тем как на кого-то говорить.
Jack and Daxter
Разработчик из Naughty Dog утверждает, что создавать игры сложно, поэтому Palworld "жульничает
Это звучит даже по детский. Блин они создали именно что игру. В самом классическом её понимании. Просто развлечь людей.
Они как-то жульничают, просто я не могу определить, как именно когда пытаешься сравнить своё лгбт кинцо.. ой простите "игру" которая получила на днях "заслуженный ремастер" но на которую всем пофиг, с действительно игрой от которой получают кайф и позитивные эмоции многие люди и не понимаешь в чём её успех
Это как человек который не умеет дратся, говорит боксёру с его смертоносными кулаками что человек не может так бить, он где то жульничает, возможно этот Нотидоговец ляпнул новый МЕМ..
Нытики,так же многие плакали когда бг3 вышла
Ну да, даже ГГ клюшкой не забили в прологе, какой ужас
А когда в портах твоих игор на ПК на старте у некоторых бедолаг 10-15 фпс потому что вы с оптимизацией не поработали это называть жульничеством или рукожопием?
Чисто разработчик из Навти Дог по всем признакам, кроме верности, dog: облаял ноунеймов, которые просто взяли и выкупили весь азиатский сектор рынка за какую-то смешную сумму, потраченную на разработку игры.
З-зависть)))
Игра стоит касарь, а не 5-6к. Додумайте мысль.
Даже если она ВСЯ создана ИИ, но тебе она зашла и её продают за невысокую цену, то почему нет?
Просто повезло хайпануть на ровном месте, вот и всё. Но это не жульничество (не считая подозрительного сходства зверушек с покемонами).
Тут скорее не хайп а зависть так как не известная игра ( по мнению Naughty Dog) про покемонов продалась очень хорошо
Продажи Palworld в раннем доступе превысили семь миллионов копий
А я напоминаю что в этом месяце вышел "Ремастер" The Last of Us: Part 2 и его не очень хорошо покупают
о каком жульничестве речь покед...фанов куча шутерфанов туча выжистиков тоже куча
примерно они сделали так
ну или они настолько натренировали нейросеть играть на бирже , регистрировать в бешенном темпе стим аккаунты и покупать их игру и запускать ее на серверной части .. точно так оно и было...
Вот же засранец, как что то не вписывающееся в мировозрение оранжерейного пиндоса, так сразу "к ногтю". Вот в этом и есть всё скотство амерского менталитета.
так и правда удивительно, что подобный межгалактический треш оказывается популярным, и это в 24 году лол… коммьюнити готово платить за лютое уг непонятно о чем непонятно зачем… но эти ребятки релизнувшие ремастер через две недели после релиза самой игры такие же мошнявки но меньшего калибра чем ублюдки сранний доступ релизавшие
Да хорош уже, ну. Все заметили, что кал поглотил тебя и превратил в трешак.
ну такая индустрия, ничего не поделать, она кстати всех нас поглощает, просто пока не все это поняли еще, к сожалению
На фоне твоих комментариев "ну такая индустрия" сильно облагораживается. У тебя ж вон фейков тут зарегано как гoвна за баней, пиши хоть с них.