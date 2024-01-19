Разработчик Palworld работает над PvP, торговлей между игроками, обновлениями зданий и рейдовым боссом

Palworld от Pocketpair вышла в раннем доступе и собрала в Steam более 350 000 одновременных игроков (сейчас их 362 846). В новом сообщении Steam разработчик сообщил, что проект начался всего с четырьмя разработчиками и постепенно рос в течение трехлетнего периода разработки.
«Разработчики, сочувствовавшие Palworld, собирались один за другим, и масштаб игры вырос далеко за пределы того, что мы когда-либо могли себе представить».
Что касается дальнейших действий, Pocketpair подтвердила, что работает над реализацией PvP и кроссплатформенной игры, одновременно добавляя больше палов с течением времени. Помимо PvP и Арены, были раскрыты важные обновления системы строительства, торговли с другими игроками и даже рейдового босса, для победы над которым члены гильдии должны скооперироваться.
В Palworld можно играть на ПК и Xbox Series X/S. Она также доступна на Game Pass.