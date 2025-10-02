ЧАТ ИГРЫ
Palworld 19.01.2024
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.5 1 565 оценок

Разработчик Street Fighter 2 и Resident Evil 2 призвал игроков бойкотировать Palworld, но только разозлил их

2BLaraSex 2BLaraSex

Известный японский разработчик игр Есики Окамото, стоявший у истоков таких хитов, как Street Fighter 2 и Resident Evil 2, публично призвал игроков не покупать скандально популярную игру Palworld. В видео на своем YouTube-канале, опубликованном в конце сентября, он назвал Palworld "неприемлемой" игрой.

Окамото считает, что играя в игру, игроки поддерживают нарушение авторских прав, и даже если Pocketpair выйдет победителем из спора с Nintendo, Окамото считает, что это может привести к ситуации, в которой нарушение авторских прав будет все реже встречать сопротивление, что откроет путь для дальнейших подобных инициатив в будущем.

Однако видео Окамото, собравшее за несколько дней десятки тысяч просмотров, вызвало волну критики со стороны игроков. Многие указали, что сам факт подачи иска еще ничего не доказывает, а другие напомнили, что игры, к которым приложил руку сам Окамото, также заимствовали элементы у других проектов. Его видео набрало 1600 дизлайков и только 732 лайка.

Судебный процесс, начатый в Японии, продолжается до сих пор. По оценкам экспертов, решение по делу вряд ли будет вынесено раньше середины 2026 года, если стороны не договорятся о досудебном урегулировании, признаков которого на данный момент нет.

Комментарии:  32
Raphtallia

К черту нинку. Они годами паразитируют на играх 90-х. Пусть уже что-то совсем новое сделают. А не очередное переиздание маревы и зельды.

14
Pravdarub

А куча компании паразитирует на тех же самых играх 90 от нинки.

2
Larson Darker Pravdarub

Это на каких, интересно?) Львиная доля игр тех лет только выходила на консолях Нинки, а не создавалась непосредственно ими)

Larson Darker

А этот дегенерат не хочет обосновать, в чём именно Палворлд копирует Покемонов? Ловля существ - не персональная привилегия Нинтендо, а других схожих черт с покемонами у Палворлда нет.

8
yariko ookami
Ловля существ - не персональная привилегия Нинтендо

Согласен. Это они еще на автора Конька-горбунка в суд не подавали.

2
BluntZebulon
Ловля существ - не персональная привилегия Нинтендо

Это пока что. Заявка на патент уже подана

2
Larson Darker BluntZebulon

Его не имеют права одобрять. Эта механика используется в куче игр, не имеющих с Покемонами ничего общего. И эту механику Нинтендо не создавала.

4
yariko ookami
Окамото считает, что играя в игру, игроки поддерживают нарушение авторских прав
Судебный процесс, начатый в Японии, продолжается до сих пор. По оценкам экспертов, решение по делу вряд ли будет вынесено раньше середины 2026 года

А где презумпция невиновности? А вот оно как, Окамото считает что ее нет!

7
SaDaR

Пошутил? Про нее давно забыли. Уже какой год отменяют все и всех подряд из-за голословных обвинений

3
Anti-Obama
7
Ivan313

Лучшая реклама не покупать Стрит файтер и Резидент

4
jax baron

факт - при чём sf6 стала стерильна - вот поиграл в начале сентября и приоукнел

2
jax baron

самое интересно что будут потом делать намко бандай и скверы и кампком (с их мх сторис 3 - Есики Окамото вообще бы молчал так как его же издатели попадают под патент) или всё таки против них бояться? - хотя по патенту они попадают аж на 110%

3
Larson Darker

Учитывая, что Нинтендо купила патент на призываемых существ + присвоила себе патент на езду на существах, то там уже все попадают. Призыв существ используется в куче жанров повсеместно. А езда на животных... ну я правда должен говорить, что присваивание базовых механик - цирк? Странно, что игровые издатели уже не взболомошились от таких действий со стороны Нинтендо.

1
jax baron Larson Darker

да так же очень странно - и как вообще им дали патент на такое (я сам работаю в верховном суде и окуеваю это мягко сказано) или они приобрели не законно или они просто нам втирают что приобрели а на деле его нет + игр вышла до патента а значит проблем нет - а они по сути и это нарушают+ у них и в списке наклон кидания тоже запантентован если чё.

Larson Darker jax baron

Я слыхал, что американская контора, которая выдала эти патенты, плевать хотела на общественные достояния, и за чемодан денег что угодно готова раздавать

1
PersonalBarnabas

Вот как раз таки если нинка выйграет суд индустрии в целом, а не только игрокам будет не айс. Да и с таким успехом всякие пабг, доты и прочее должны исчезнуть, ну по логики нинтендо

3
ant 36436

Ну Дота это отдельная история. Из-за неё даже изменилось лиц. соглашение в играх.

1
Олег Шандер

По этому принимать патент который они якобы запатентовали не имеют никакого права

1
ant 36436

Права, правами, не надо маразма тоже не стоит доводить.

Пример на вскидку: Конами могла также прикрыть Игараси с его Bloodstained: Ritual of the Night - поскольку это фактически ремейк Симфонии Ночи с кучей дословной копипасты.

1
jax baron

ХА ХА ХА УШЕРБНЫЕ, естественно они взволновались, поговаривают щяс с 20 сторон нинтендо на бабки попадёт, а вот и "слухи" 1) суды говорят что если они так и будут на Pocketpair иск слать то тупо будут деньги тратить впустую 2) если нинтенд будет злоупотреблять изменением патента то прилетит уже иск на них только уже от законов (суд и т.п) 3) так как какой то хрен покупает еа то тут всем прилетит и говорят нинтендо по полной (вот этот слух я так и не понял) 4) у Pocketpair новые адвокаты (но тут уже не слух) 4) суды уже поговаривают что проще просто япошкам запретят покупать всё от Pocketpair - чем япошкам угадить 5) ну тут прям слух слухам - поговаривают что прилетит от всех разрабов имулятора иски (те какие то лазейки нашли) 6) чё то там с трампом звязанно я так ине понял.

1
Олег Шандер

Нинтендо уже давно пора закопать, парашная компания

1
Кей Овальд

Так пусть открывает. Это же конкуренция, делайте свои оригиналы лучше.

1
