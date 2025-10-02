Разработчик Street Fighter 2 и Resident Evil 2 призвал игроков бойкотировать Palworld, но только разозлил их

Известный японский разработчик игр Есики Окамото, стоявший у истоков таких хитов, как Street Fighter 2 и Resident Evil 2, публично призвал игроков не покупать скандально популярную игру Palworld. В видео на своем YouTube-канале, опубликованном в конце сентября, он назвал Palworld "неприемлемой" игрой.
Окамото считает, что играя в игру, игроки поддерживают нарушение авторских прав, и даже если Pocketpair выйдет победителем из спора с Nintendo, Окамото считает, что это может привести к ситуации, в которой нарушение авторских прав будет все реже встречать сопротивление, что откроет путь для дальнейших подобных инициатив в будущем.
Однако видео Окамото, собравшее за несколько дней десятки тысяч просмотров, вызвало волну критики со стороны игроков. Многие указали, что сам факт подачи иска еще ничего не доказывает, а другие напомнили, что игры, к которым приложил руку сам Окамото, также заимствовали элементы у других проектов. Его видео набрало 1600 дизлайков и только 732 лайка.
Судебный процесс, начатый в Японии, продолжается до сих пор. По оценкам экспертов, решение по делу вряд ли будет вынесено раньше середины 2026 года, если стороны не договорятся о досудебном урегулировании, признаков которого на данный момент нет.
К черту нинку. Они годами паразитируют на играх 90-х. Пусть уже что-то совсем новое сделают. А не очередное переиздание маревы и зельды.
А куча компании паразитирует на тех же самых играх 90 от нинки.
Это на каких, интересно?) Львиная доля игр тех лет только выходила на консолях Нинки, а не создавалась непосредственно ими)
А этот дегенерат не хочет обосновать, в чём именно Палворлд копирует Покемонов? Ловля существ - не персональная привилегия Нинтендо, а других схожих черт с покемонами у Палворлда нет.
Согласен. Это они еще на автора Конька-горбунка в суд не подавали.
Это пока что. Заявка на патент уже подана
Его не имеют права одобрять. Эта механика используется в куче игр, не имеющих с Покемонами ничего общего. И эту механику Нинтендо не создавала.
А где презумпция невиновности? А вот оно как, Окамото считает что ее нет!
Пошутил? Про нее давно забыли. Уже какой год отменяют все и всех подряд из-за голословных обвинений
Лучшая реклама не покупать Стрит файтер и Резидент
факт - при чём sf6 стала стерильна - вот поиграл в начале сентября и приоукнел
самое интересно что будут потом делать намко бандай и скверы и кампком (с их мх сторис 3 - Есики Окамото вообще бы молчал так как его же издатели попадают под патент) или всё таки против них бояться? - хотя по патенту они попадают аж на 110%
Учитывая, что Нинтендо купила патент на призываемых существ + присвоила себе патент на езду на существах, то там уже все попадают. Призыв существ используется в куче жанров повсеместно. А езда на животных... ну я правда должен говорить, что присваивание базовых механик - цирк? Странно, что игровые издатели уже не взболомошились от таких действий со стороны Нинтендо.
да так же очень странно - и как вообще им дали патент на такое (я сам работаю в верховном суде и окуеваю это мягко сказано) или они приобрели не законно или они просто нам втирают что приобрели а на деле его нет + игр вышла до патента а значит проблем нет - а они по сути и это нарушают+ у них и в списке наклон кидания тоже запантентован если чё.
Я слыхал, что американская контора, которая выдала эти патенты, плевать хотела на общественные достояния, и за чемодан денег что угодно готова раздавать
Вот как раз таки если нинка выйграет суд индустрии в целом, а не только игрокам будет не айс. Да и с таким успехом всякие пабг, доты и прочее должны исчезнуть, ну по логики нинтендо
Ну Дота это отдельная история. Из-за неё даже изменилось лиц. соглашение в играх.
По этому принимать патент который они якобы запатентовали не имеют никакого права
Права, правами, не надо маразма тоже не стоит доводить.
Пример на вскидку: Конами могла также прикрыть Игараси с его Bloodstained: Ritual of the Night - поскольку это фактически ремейк Симфонии Ночи с кучей дословной копипасты.
ХА ХА ХА УШЕРБНЫЕ, естественно они взволновались, поговаривают щяс с 20 сторон нинтендо на бабки попадёт, а вот и "слухи" 1) суды говорят что если они так и будут на Pocketpair иск слать то тупо будут деньги тратить впустую 2) если нинтенд будет злоупотреблять изменением патента то прилетит уже иск на них только уже от законов (суд и т.п) 3) так как какой то хрен покупает еа то тут всем прилетит и говорят нинтендо по полной (вот этот слух я так и не понял) 4) у Pocketpair новые адвокаты (но тут уже не слух) 4) суды уже поговаривают что проще просто япошкам запретят покупать всё от Pocketpair - чем япошкам угадить 5) ну тут прям слух слухам - поговаривают что прилетит от всех разрабов имулятора иски (те какие то лазейки нашли) 6) чё то там с трампом звязанно я так ине понял.
Нинтендо уже давно пора закопать, парашная компания
Так пусть открывает. Это же конкуренция, делайте свои оригиналы лучше.