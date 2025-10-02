Разработчик Street Fighter 2 и Resident Evil 2 призвал игроков бойкотировать Palworld, но только разозлил их

Известный японский разработчик игр Есики Окамото, стоявший у истоков таких хитов, как Street Fighter 2 и Resident Evil 2, публично призвал игроков не покупать скандально популярную игру Palworld. В видео на своем YouTube-канале, опубликованном в конце сентября, он назвал Palworld "неприемлемой" игрой.

Окамото считает, что играя в игру, игроки поддерживают нарушение авторских прав, и даже если Pocketpair выйдет победителем из спора с Nintendo, Окамото считает, что это может привести к ситуации, в которой нарушение авторских прав будет все реже встречать сопротивление, что откроет путь для дальнейших подобных инициатив в будущем.

Однако видео Окамото, собравшее за несколько дней десятки тысяч просмотров, вызвало волну критики со стороны игроков. Многие указали, что сам факт подачи иска еще ничего не доказывает, а другие напомнили, что игры, к которым приложил руку сам Окамото, также заимствовали элементы у других проектов. Его видео набрало 1600 дизлайков и только 732 лайка.

Судебный процесс, начатый в Японии, продолжается до сих пор. По оценкам экспертов, решение по делу вряд ли будет вынесено раньше середины 2026 года, если стороны не договорятся о досудебном урегулировании, признаков которого на данный момент нет.