Разработчики Palworld не хотят добавлять сотни новых Палов ради количества - каждому нужна своя особенность

Pocketpair не собирается бесконечно расширять список существ в Palworld ради очередных цифр в обновлениях. Разработчики считают, что каждый новый Пал должен чем-то запоминаться игрокам — будь то внешний вид, способности, боевая роль или даже необычная черта характера. Об этом рассказал Джон «Бакки» Бакли, руководитель отдела издательской деятельности и коммуникаций студии, в интервью MP1st.

«Вместо того чтобы говорить: „Нам нужно выпустить 100 новых персонажей в следующем обновлении“, мы стараемся добавлять персонажей с особым смыслом», — объяснил Бакли. По его словам, команда хочет, чтобы у каждого Пала была собственная отличительная особенность, благодаря которой игроки захотят его запомнить.

Это особенно важно для игры, где существа используются не только в сражениях. Их способности, пригодность к работе и другие характеристики влияют на выживание и развитие базы, поэтому добавление новых персонажей затрагивает сразу несколько игровых систем.

Впрочем, чем больше становится список Палов, тем сложнее поддерживать баланс. Бакли отметил, что Pocketpair анализирует игровые данные и отзывы сообщества после каждого пополнения коллекции. Студия продолжает корректировать способности существ и другие механики, чтобы новые добавления не нарушали сложившуюся систему.

В версии 1.0, выход которой состоялся этим лето, разработчики подготовили сразу 72 новых Пала, а также переработали боевую систему и другие элементы игры. Такой масштабный набор контента показывает, что Pocketpair готова существенно расширять Palworld, но не хочет превращать этот процесс в простое накопление персонажей.

Для игроков это означает, что будущие обновления могут делать ставку не столько на количество новых существ, сколько на их разнообразие и полезность. А поклонникам необычных Палов остаётся надеяться, что среди будущих новинок найдётся место и для более причудливых дизайнов.