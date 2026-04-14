Разработчики Palworld не спешат с релизом 1.0, но обещают скорые новости

Студия Pocketpair продолжает работу над полной версией Palworld, однако точные сроки релиза 1.0 по-прежнему не раскрываются. Представители компании подтвердили, что проект всё ещё находится в активной разработке.

Глава издательского направления студии Джон «Bucky» Бакли отметил, что команда сосредоточена на финальной версии игры и намеренно сохраняет тишину, пока не будет готова показать что-то значимое. По его словам, разработка идёт по плану, но процесс требует времени.

При этом он намекнул, что первые подробности могут появиться ближе к завершению работы. Разработчики планируют начать делиться тизерами, когда релиз будет уже «на подходе».

В студии также подчеркнули, что понимают ожидания аудитории, но хотят представить обновление в максимально качественном виде. Выход версии 1.0 станет важным этапом для проекта, поэтому команда не торопится с анонсами.