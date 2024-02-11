Разработчики Palworld отчаянно нуждаются в новых сотрудниках

Разработчикам Palworld, компании Pocketpair, срочно требуются сотрудники. Студия дала понять, что ей срочно требуется дополнительный персонал, поскольку она борется с ошеломляющим успехом своей игры Palworld. Поскольку на поддержание серверов игры ежемесячно тратится около полумиллиона долларов, дополнительный персонал стал критически важен.
Они разослали твиты с описанием вакансии и информацией о том, куда можно обратиться. Дело в том, что для обслуживания серверов, исправления ошибок и удовлетворения потребностей игроков требуется гораздо больше сотрудников. Чем больше игроков в онлайне, тем больше проблем обнаруживается, а значит, студия выглядит не лучшим образом. Студия небольшая, поэтому им нужно увеличивать количество сотрудников.
Игра Palworld завоевала огромную популярность: менее чем за две недели после запуска она собрала более 19 миллионов игроков в Steam и Xbox. Хотя количество одновременных игроков в Steam несколько снизилось, Palworld остается одной из самых популярных игр на платформе, уступая лишь Counter-Strike 2. Управление значительной базой игроков стало довольно сложной задачей для Pocketpair.
Студия активно ищет людей в свою команду, особенно тех, кто обладает опытом планирования и проектирования. Кандидатам с опытом работы на любом движке рекомендуется подавать заявки, так как Pocketpair отчаянно нуждается в сотрудниках с таким опытом.
Ну нет в СНГ и европе хайпа по покемонам,в отличии от азии и США,вот и пофиг всем на игру,местным гораздо веселее старфилд гвном поливать.
у меня никто и никуда за 50ч игры не проваливается и с камерой все норм. мб ты на низших играл?
Он из тех, кто "не играл- но осуждаю"
Разуй глаза,умник. До твоего мозга доходит прочитанное или нет? Ощущение что пишешь для деревьев. Я НИЧЕГО не осуждаю а констатирую что вижу. Повторять уже написанное нет смысла,ибо прочитав и в третий раз у тебя результат будет таким же- а именно нулевым. И зачем я бисер тут метать взялся Господи?
Очередная игра-феномен, ни рекламной кампании, никаких новаторских решений- просто удачный и грамотный замес всего, на что сейчас спрос. Ну вот почему гиганты игроиндустрии никак не поймут и примут формулу успеха, а с упорством баранов наперегонки стараются пробить дно?
игра уже потеряла 150% игроков, дальше будет хуже, потом увидите новость, разработчики Palworld сокращает штат работников😂
Игра крутая, но контент в ней не бесконечный, как раз несколько недель и хватает, чтобы закрыть весь контент. Пойдут обновления контента, пойдут и игроки