Разработчики Palworld отказались от генеративного ИИ из-за негативного отношения игроков

Студия Pocketpair не планирует использовать генеративный искусственный интеллект при создании своих игр. Об этом рассказал руководитель издательского направления компании Джон Бакли, объяснив решение отношением аудитории к подобным технологиям.

По словам Бакли, главная причина заключается в самих игроках. Он отметил, что многие геймеры негативно воспринимают использование генеративного ИИ в разработке, а потому студия не видит смысла внедрять такие инструменты в свои проекты.

Представитель Pocketpair подчеркнул, что команда уже сталкивалась с обвинениями в использовании нейросетей при создании существ и ассетов для Palworld, однако подобные заявления не соответствовали действительности. Разработчики продолжают придерживаться традиционного подхода к производству контента.

Ещё одной причиной отказа от ИИ стала сильная внутренняя команда художников. Бакли заявил, что сотрудники студии предпочитают самостоятельно создавать персонажей, окружение и другие элементы игры, поэтому заменять их работу алгоритмами никто не собирается.

При этом он не исключает, что некоторые компании будут активнее использовать искусственный интеллект для сокращения сроков разработки и оптимизации расходов. Однако лично он сомневается, что генеративный ИИ сможет стать определяющей технологией игровой индустрии в ближайшем будущем.

Бакли также отметил, что всё чаще замечает проекты с нейросетевыми изображениями на игровых площадках и демофестивалях. По его мнению, многие игроки задаются простым вопросом: действительно ли разработчикам было необходимо прибегать к помощи ИИ, если подобную работу можно было выполнить самостоятельно.

В Pocketpair считают, что в будущем ценность полностью созданных людьми игр может только возрасти. По мнению Бакли, многие игроки будут обращать внимание на происхождение контента и отдавать предпочтение проектам, в которых творческая работа остаётся за разработчиками, а не за алгоритмами.