Разработчики Palworld отказались от подводного мира - игра достигла технического предела

Студия Pocketpair официально дала понять, что в Palworld не стоит ждать появления подводных локаций, о которых давно просят фанаты.

По словам руководителя направления коммуникаций Джона «Bucky» Бакли, добавление полноценного подводного мира потребовало бы кардинальной переработки игры. Речь идёт не о небольшом обновлении, а о фактическом изменении ключевых систем и структуры проекта.

Разработчик отметил, что подобные идеи всегда упираются в вопрос ресурсов и целесообразности: либо полностью перестраивать игру, либо использовать эти наработки для совершенно нового проекта. Именно так, к слову, и появился Palworld — как развитие идей предыдущей игры студии.

Кроме того, серьёзным ограничением остаются технические возможности платформ. Игра должна стабильно работать как на ПК, так и на консолях, а добавление сложных подводных механик может привести к проблемам с производительностью.

В итоге в Pocketpair признают, что масштабные подводные города и экосистемы — это слишком амбициозная задача для текущей версии игры. При этом не исключено, что подобные идеи могут быть реализованы уже в будущем проекте или возможном продолжении.