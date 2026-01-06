Разработчики Palworld ответили критикам после успеха игры в рейтинге лучших игр за 2025 год

Несмотря на спад аудитории по сравнению с релизом, Palworld продолжает удерживать сильные позиции в Steam спустя почти два года после выхода в раннем доступе. Игра от студии Pocketpair попала сразу в несколько категорий рейтинга лучших игр Steam 2025 года, подтвердив, что проект по-прежнему остаётся востребованным.

Palworld вошла в топ-100 самых продаваемых игр года, а также оказалась среди наиболее популярных проектов по количеству игроков на ПК, Steam Deck и при использовании контроллеров. Хотя точные места не раскрываются, известно, что в некоторых категориях игра добралась до топ-50.

На старте раннего доступа в январе 2024 года пиковый онлайн Palworld превышал 2,1 млн игроков. Сейчас активная аудитория значительно ниже, однако ежедневное число пользователей всё ещё измеряется десятками тысяч, что разработчики считают уверенным результатом для долгоживущего проекта.

Команда Pocketpair также отреагировала на заявления о «смерти» игры. Коммуникационный директор и дизайнер проекта Джон Бакли отметил, что студия благодарна сообществу за поддержку, и с иронией добавил, что такие показатели выглядят весьма достойно для якобы «заброшенной» игры. Кроме того, разработчики намекнули, что в ближайшее время поделятся новостями о версии Palworld 1.0.