Разработчики Palworld подтвердили изменения в игре из-за судебного иска Nintendo

Компания Pocketpair, разработчик Palworld, официально сообщила, что недавние изменения в игровых механиках были напрямую связаны с продолжающимся судебным процессом, инициированным Nintendo и The Pokemon Company.

В заявлении, опубликованном в X и на официальном сайте компании, разработчики выразили благодарность поклонникам за поддержку и извинились за недостаточную прозрачность в информировании, сославшись на сложности, связанные с активным судебным разбирательством. Pocketpair продолжает оспаривать претензии о нарушении патентов, но была вынуждена пойти на определенные компромиссы, чтобы избежать срыва разработки и распространения Palworld.

В частности, патч v0.3.11, выпущенный 30 ноября 2024 года, изменил механику призыва Палов: вместо броска Пал-сферы, существа теперь появляются рядом с игроком. Также были внесены и другие корректировки в игровой процесс. Разработчики признали, что эти изменения, как многие и предполагали, стали результатом судебного иска. Команда Pocketpair выразила сожаление по поводу необходимости этих правок, понимая разочарование игроков, но подчеркнула, что альтернатива могла привести к еще большим проблемам с игровым процессом.

Кроме того, с выходом патча v0.5.5 изменится механика полета. Теперь для планирования игрокам потребуется использовать планер, а не Палов. Палы в команде по-прежнему будут давать пассивные усиления к полету, но для самого действия необходимо будет иметь планер в инвентаре. Разработчики осознают, что это также может вызвать разочарование, но подчеркивают необходимость данных мер для предотвращения дальнейших препятствий в развитии Palworld.

Pocketpair также принесла извинения фанатам за беспокойство, вызванное судебным разбирательством, и заверила в своей приверженности дальнейшей разработке Palworld и созданию нового контента.