Разработчики Palworld подтвердили изменения в игре из-за судебного иска Nintendo

Компания Pocketpair, разработчик Palworld, официально сообщила, что недавние изменения в игровых механиках были напрямую связаны с продолжающимся судебным процессом, инициированным Nintendo и The Pokemon Company.
В заявлении, опубликованном в X и на официальном сайте компании, разработчики выразили благодарность поклонникам за поддержку и извинились за недостаточную прозрачность в информировании, сославшись на сложности, связанные с активным судебным разбирательством. Pocketpair продолжает оспаривать претензии о нарушении патентов, но была вынуждена пойти на определенные компромиссы, чтобы избежать срыва разработки и распространения Palworld.
В частности, патч v0.3.11, выпущенный 30 ноября 2024 года, изменил механику призыва Палов: вместо броска Пал-сферы, существа теперь появляются рядом с игроком. Также были внесены и другие корректировки в игровой процесс. Разработчики признали, что эти изменения, как многие и предполагали, стали результатом судебного иска. Команда Pocketpair выразила сожаление по поводу необходимости этих правок, понимая разочарование игроков, но подчеркнула, что альтернатива могла привести к еще большим проблемам с игровым процессом.
Кроме того, с выходом патча v0.5.5 изменится механика полета. Теперь для планирования игрокам потребуется использовать планер, а не Палов. Палы в команде по-прежнему будут давать пассивные усиления к полету, но для самого действия необходимо будет иметь планер в инвентаре. Разработчики осознают, что это также может вызвать разочарование, но подчеркивают необходимость данных мер для предотвращения дальнейших препятствий в развитии Palworld.
Pocketpair также принесла извинения фанатам за беспокойство, вызванное судебным разбирательством, и заверила в своей приверженности дальнейшей разработке Palworld и созданию нового контента.
Ну вот тут я нинку осуждаю
Главное, что выкрутились. Если Нинтендо ещё что-нибудь не придумает.
Лучше бы проект закончили бы. В целом как песочница интересная фигня. Если не считая проблем утечки памяти по серверной части и так мелочи виде проблем не серьёзных.
А мож тогда вообще все игры закончи выпускать, а?
Ок, но а на полёты какой у них патент? это тогда все индустрии в суде уже должны быть, лучше бы не планер сделали а систему вертолёт.
Мда, Копрорация потратила 6 бализионов долларов на суды ради того чтоб... у конкурентов теперь монстры появлялись не спереди, а сбоку после броска 🤡
Модами все вернут обратно.