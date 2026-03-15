Palworld 19.01.2024
Разработчики Palworld пообещали масштабные изменения в версии 1.0

IKarasik IKarasik

Студия Pocketpair готовит крупное обновление для Palworld, которое ознаменует выход игры из раннего доступа. По словам руководителя издательского направления Джона «Баки» Бакли, релизная версия должна значительно расширить игру и удивить игроков своим масштабом.

Разработчик отметил, что команда старается создать проект, который сможет удовлетворить разные ожидания поклонников жанра игр про выживание и строительство. По его словам, у игроков часто есть собственное представление о «идеальной» игре такого типа, и Palworld 1.0 должна приблизиться к этому идеалу.

Точные детали обновления пока держатся в секрете. Однако известно, что разработчики планируют переработать многие элементы игры. Изменения затронут не только поздний этап прохождения, но и начало игры, а также её середину. Кроме того, в версии 1.0 появится больше контента для финальной стадии.

Игрокам позволят продолжить играть существующими персонажами, но разработчики рекомендуют начать новое прохождение. По их словам, многие системы и механики будут заметно изменены, поэтому новая игра позволит лучше увидеть все нововведения.

Релиз версии 1.0 Palworld ожидается позже в этом году. В студии уверены, что часть новинок станет неожиданностью даже для давних поклонников проекта.

magomed.gasanow.2000

Вот это я жду всем сердцем также как и TES VI.

Конечно нужно будет сделать новый мир для того что прочуствовать изменения полностью, надеюсь и будут хорошие официальные сервера.

