Разработчики Palworld пообещали масштабные изменения в версии 1.0

Студия Pocketpair готовит крупное обновление для Palworld, которое ознаменует выход игры из раннего доступа. По словам руководителя издательского направления Джона «Баки» Бакли, релизная версия должна значительно расширить игру и удивить игроков своим масштабом.

Разработчик отметил, что команда старается создать проект, который сможет удовлетворить разные ожидания поклонников жанра игр про выживание и строительство. По его словам, у игроков часто есть собственное представление о «идеальной» игре такого типа, и Palworld 1.0 должна приблизиться к этому идеалу.

Точные детали обновления пока держатся в секрете. Однако известно, что разработчики планируют переработать многие элементы игры. Изменения затронут не только поздний этап прохождения, но и начало игры, а также её середину. Кроме того, в версии 1.0 появится больше контента для финальной стадии.

Игрокам позволят продолжить играть существующими персонажами, но разработчики рекомендуют начать новое прохождение. По их словам, многие системы и механики будут заметно изменены, поэтому новая игра позволит лучше увидеть все нововведения.

Релиз версии 1.0 Palworld ожидается позже в этом году. В студии уверены, что часть новинок станет неожиданностью даже для давних поклонников проекта.