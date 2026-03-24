Разработчики Palworld признались, что всё ещё плохо управляют деньгами

В студии Pocketpair заявили, что несмотря на огромный успех Palworld, команда по-прежнему не считает себя экспертом в финансовом управлении.

Об этом рассказал руководитель издательского направления студии Джон «Bucky» Бакли в интервью. По его словам, компания всё ещё «плохо тратит деньги и плохо их откладывает», однако воспринимает это с долей иронии.

Бакли отметил, что успех Palworld поставил студию в уникальное положение: теперь команда может позволить себе рисковать и экспериментировать с новыми проектами. В то же время разработчики понимают, что такие возможности требуют осторожности.

Сейчас Pocketpair одновременно занимается несколькими направлениями. Помимо подготовки версии 1.0 для Palworld, студия развивает собственное издательство и работает с новыми играми. Среди проектов, которые она планирует выпускать, — Dead Take, Cassette Boy и Never Grave.

Кроме разработки и издания игр, компания также готовит линейку тематических игрушек по своим проектам.

По словам Бакли, запуск издательского направления стал для команды новым опытом. Сначала разработчики переживали из-за отсутствия опыта в финансировании игр, однако со временем смогли лучше разобраться в индустрии и, как он считает, сделали ставку на правильные проекты.