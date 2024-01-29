Разработчики Palworld рассматривают возможность судебного разбирательства после обмана с рекламой NFT

Сегодня разработчики Palworld из Pocketpair написали в X, чтобы осудить довольно вопиющий серьезный случай подделки, который стал известен вчера.
Согласно сообщению, аккаунт Palwcrld_jp, созданный для создания сходства с Palworld_jp (японский аккаунт разработчика), рекламировал NFT Palworld, обещая внутриигровые вознаграждения.
Особую проблему создавало то, что у подражателя был золотой значок, идентифицирующий аккаунт как проверенную организацию. Это делало фальшивку более правдоподобной для случайного наблюдателя.
На данный момент не предоставлено никаких объяснений, почему у аккаунта, выдававшего себя за другого, был золотой значок, особенно если учесть, что этот значок существует именно для того, чтобы (теоретически) предотвратить выдачу себя за другого. Мы также не знаем, каковы масштабы ущерба и сколько человек попались на эту уловку.
Тем не менее, Pocketpair упомянул, что сообщил о самозванце X и теперь рассматривает возможность судебного разбирательства.
Тем временем сегодня Pocketpair выпустила еще один трейлер, посвященный конкретному палу, Ktress.
Если вы еще не знакомы с Palworld, то на данный момент она доступна для PC и Xbox в дополнении Game Pass.
Все же знают, что NFT это чистейший лохотрон, неужели на это кто-то до сих пор ведётся?
Ведутся. Дураков хватает. Это как при мМм. Глаза застилает жажда наживы. Я тогда смеялся над такими. Понятно же что лохотрон, нет, брали всё и несли. Так и НФТ, как и крипта.
Даже здесь на PG в обители здравомыслия мне в прошлом году какой-то гений доказывал, что NFT то на самом деле офигеть какая полезная и классная штука и за ней будущее. Я тогда открыто высмеял его и не зря.
Ну, один из вариантов, скажем так, классический. Взломами аккаунт пользователя у которого этот значок был, удалили весь контент и заменили на этот. Такое вполне возможно. Хотя не уверен, что в X нет проверок при кардинальной смене рода деятельности аккаунта