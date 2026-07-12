Релиз Palworld 1.0 привлек более 700 тысяч игроков в Steam

Официальный релиз версии 1.0 симулятора выживания Palworld от студии PocketPair спровоцировал новый бум популярности проекта в Steam. После выхода из двухлетнего раннего доступа пиковый онлайн игры мгновенно превысил отметку в 725 тысяч одновременных пользователей. Этот показатель позволил финальной сборке войти в топ-15 крупнейших запусков за всю историю цифровой платформы Valve.

Разработчики из студии PocketPair позиционируют версию 1.0 как полноценный коммерческий запуск полностью завершенной игры. Проект находился на стадии активной разработки и публичного тестирования в формате раннего доступа более двух лет. За это время авторы успели расширить карту, добавить новые виды существ («Палов»), механики крафта и исправить критические технические ошибки.

Стоит напомнить, что первоначальный дебют Palworld в раннем доступе состоялся в январе 2024 года. Тогда проект показал один из самых феноменальных результатов в истории игровой индустрии, собрав на пике у экранов более 2,1 миллиона одновременных пользователей. Однако именно текущий релиз версии 1.0 официально закрепляет за проектом статус готового продукта.

Palworld 1.0 доступна на Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 и PC.