Руководитель Palworld с иронией ответил на обвинения в том, что Pocketpair забросила игру

Издательский директор Palworld Джон «Bucky» Бакли резко и с юмором отреагировал на заявления игроков о том, что студия Pocketpair якобы перестала заботиться о своём самом успешном проекте. Поводом стала критика в соцсетях, где Palworld упрекнули в затянувшемся раннем доступе и отсутствии прогресса спустя два года после релиза.

В ответ Бакли напомнил, что за это время игра получила регулярные патчи, два бесплатных коллаборационных события, а также несколько побочных проектов, которые пока даже не анонсированы официально. По его словам, сам факт того, что Palworld всё ещё находится в раннем доступе, означает активную работу над исправлениями и улучшениями, а не безразличие разработчиков.

Чтобы подчеркнуть абсурдность обвинений, Бакли перешёл к сарказму. Он пошутил, что студии стоило бы «выпустить версию 1.0 прямо сейчас, добавить лутбоксы, отключить одиночный режим, сделать игру только онлайн, а потом закрыть её через 12 месяцев» — очевидный выпад в сторону недобросовестных live-service проектов.

Комментарии Бакли прозвучали на фоне недавних новостей о будущем Palworld. Студия недавно отметила двухлетие игры и уже тизерила обновление 1.0, которое называют самым масштабным за всё время разработки. Кроме того, Pocketpair открыта к крупным коллаборациям — вплоть до сотрудничества с Epic Games и Fortnite.

В то же время часть опасений игроков понятна. Предыдущий проект студии, Craftopia, вышел в ранний доступ ещё в 2020 году и до сих пор так и не добрался до полноценного релиза. Это заставляет некоторых фанатов сомневаться, что Palworld гарантированно дойдёт до финальной версии. Однако, судя по тону и планам разработчиков, именно Palworld сейчас остаётся главным приоритетом Pocketpair.