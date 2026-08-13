Руководитель Palworld заявил об отклонении огромного количества коллабораций

Руководитель японской студии Такуро Мизобэ напрямую обратился к игровому сообществу, чтобы прояснить ситуацию с полным отсутствием агрессивного маркетинга в их главном проекте. Популярный симулятор выживания регулярно получает сотни коммерческих предложений о сотрудничестве от сторонних игровых франшиз, крупных брендов одежды и известных кинокомпаний. Генеральный директор Pocketpair подробно описал масштаб этой скрытой от глаз игроков работы с потенциальными партнёрами:

Наши преданные фанаты просто не осознают, какое огромное количество коллабораций мы отклонили к текущему моменту. Мы отказываем известным брендам буквально еженедельно, потому что присылаемые идеи совершенно не подходили для игры на выживание. Сохранение лица и доверия аудитории для нас стоит на первом месте.

Несмотря на колоссальные финансовые перспективы таких сделок, подавляющее большинство потенциальных контрактов отправляются в корзину сразу после первичного рассмотрения руководством. Подобная жёсткая политика вызвана нежеланием авторов размывать уникальную атмосферу своего проекта ради сиюминутной выгоды. Творческая команда придерживается строгого правила, согласно которому любой новый элемент обязан идеально соответствовать базовым механикам хардкорного выживания и сбора ресурсов.

Бездумное добавление популярных персонажей из совершенно чужих вселенных, по мнению авторов, мгновенно разрушит погружение и превратит проект в безвкусную рекламную площадку. Вместо этого студия предпочитает тратить ресурсы на проработку собственного лора, улучшение искусственного интеллекта существ и расширение возможностей автоматизации баз. На вторую половину 2026 года у разработчиков запланирован масштабный план по выпуску бесплатного контента, который призван удерживать высокий онлайн в Steam и на консолях Xbox естественным путём.

Игроков ожидают новые виды Палов, дополнительные типы оружия, масштабное расширение карты и полноценные рейдовые боссы для совместного прохождения. Руководство студии искренне поблагодарило пользователей за преданность и пообещало, что игра продолжит развиваться исключительно по намеченному вектору, не превращаясь в конвейер случайных кроссоверов.