Руководитель Pocketpair мечтает о кроссоверах Palworld с ARK и No Man's Sky, но есть одно важное условие

Разработчики Palworld готовы к новым громким коллаборациям, однако не собираются жертвовать логикой игрового мира ради эффектных кроссоверов. Об этом рассказал руководитель издательского направления Pocketpair Джон «Бакки» Бакли, поделившись играми, с которыми студия хотела бы объединить свой популярный проект.

По словам Бакли, одним из самых желанных вариантов остается сотрудничество с ARK. Он отметил, что Pocketpair поддерживает хорошие отношения со Studio Wildcard, однако полноценный обмен игровыми материалами требует серьезной подготовки. Главная проблема — органично вписать динозавров в мир Palworld, не нарушив его концепцию.

В числе других проектов, которые разработчики хотели бы увидеть среди партнеров, Бакли назвал Enshrouded и No Man's Sky. Впрочем, он подчеркнул, что Pocketpair готова реализовать подобные идеи «хоть завтра», но только если удастся сделать их естественной частью игры, а не просто маркетинговой акцией.

Подобный подход уже проявился в предыдущих коллаборациях Palworld. Ранее игра получила масштабный кроссовер с Terraria, а затем неожиданное сотрудничество с Ultrakill, которое добавило новое оружие и элементы для строительства базы.

Пока Pocketpair не анонсировала следующие совместные проекты официально. Заявления Бакли отражают лишь интересы студии и не означают, что перечисленные кроссоверы уже находятся в разработке. Однако они дают понять, что команда продолжает искать необычные способы расширить вселенную Palworld, сохраняя при этом ее внутреннюю целостность.