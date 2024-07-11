Руководитель разработки Palworld призвал игроков не обвинять проект в использовании ИИ

Популярная игра-выживалка Palworld с выходом в ранний доступ привлекла более 2 миллионов одновременных игроков. Сейчас это количество значительно сократилось, однако проект продолжает сталкиваться с критикой, обвиняющей разработчиков в плагиате. Некоторые пользователи считают, что студия Pocketpair скопировала идеи из "Покемонов" и использует генеративный ИИ. Разработчики устали от таких нападок и открыто попросили прекратить необоснованную критику.
Генеральный директор Pocketpair Такуро Мизобе в социальных сетях признался, что их продолжают обвинять в использовании ИИ для создания контента. Он отметил, что ему очень грустно видеть подобные сообщения от пользователей, ведь над Palworld работает большая команда специалистов и художников. Они открыто обсуждают идеи и собственноручно воплощают их в мире игры.
Palworld часто обвиняют в использовании генеративного ИИ, но на самом деле мы его не используем. Наши художники рисуют тысячи эскизов.
— заявил Мизобе.
В доказательство своих слов Мизобе прикрепил иллюстрации из журнала CGWORLD, в котором рассказывается о создании Палов, представленных в базовой игре. В нем представлены несколько рабочих эскизов и весь процесс разработки дизайна этих существ. Поэтому обвинять Palworld в плагиате или использовании ИИ, как минимум, неуважительно по отношению к авторам.
а кто винит?