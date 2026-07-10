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Palworld 19.01.2024
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.5 1 627 оценок

Состоялся полноценный релиз Palworld - игра вышла из раннего доступа спустя 2,5 года

AceTheKing AceTheKing

Студия Pocketpair официально объявила о выходе Palworld из раннего доступа - сегодня состоялся полноценный релиз версии 1.0 . Проект дебютировал в раннем доступе 19 января 2024 года и провёл в этой стадии два с половиной года, регулярно получая крупные обновления и расширяя мир архипелага Палпагос.

Palworld выходит из раннего доступа с размахом: версия 1.0 получила релизный трейлер с новыми регионами и "Палами"

Версия 1.0 стала самым масштабным патчем за всю историю игры. Игроков ждут более 20 новых видов Палов, включая огромного небесного дракона и гигантского кита, ранее неизведанные регионы для исследований, а также продвинутые технологии, расширяющие возможности выживания, строительства и развития базы.

Кроме того, обновление наконец сделало игровой зоной Мировое Древо, которое было видно на горизонте с самого первого дня, и принесло завершение основной сюжетной линии. Разработчики также переработали боссов башен, Святилища и зоны, запрещённые для охоты, чтобы сделать каждую локацию более уникальной и динамичной.

Несмотря на выход из раннего доступа и добавление огромного количества контента, Pocketpair решила не повышать цену на игру - в качестве благодарности сообществу за поддержку. Игра доступна на PC, PS5, Xbox Series X/S и Xbox One.

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