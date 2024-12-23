Состоялся релиз крупного обновления Feybreak для Palworld: новый остров, уникальное оружие и сотрудничество с Terraria

Pocketpair представила масштабное обновление Feybreak для Palworld — игры о выживании и сборе монстров в открытом мире. Включая новый контент, механики и зоны, обновление расширяет игровой мир и добавляет неожиданные элементы, такие как совместный контент с Terraria.
Главные новшества:
- Новый остров Feybreak: загадочное место с уникальными ресурсами (хромит, гексолитовый кварц) и новой фракцией «воины Фейбрейка».
- Сотрудничество с Terraria: добавлено оружие «Мяумур», а также планы на расширение контента в 2025 году.
- Новые механики: экспедиции и исследования, усиливающие базу, а также добавление хищников с редкими наградами за победу.
- Контент для игроков: повышение максимального уровня до 60, новые рейды (например, против Ксенолорда), оружие, здания, умения и хардкорный режим.
С обширным списком изменений и улучшений можно ознакомиться вот здесь
Игра доступна в раннем доступе на PlayStation, Xbox и PC, включая Game Pass.
я ещё в 1 трейлере заметил что добавят много тёмных, смотрю во 2 трейлере ещё больше добавели- этих тёмных там орда уже.