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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.4 1 307 оценок

Состоялся релиз крупного обновления Feybreak для Palworld: новый остров, уникальное оружие и сотрудничество с Terraria

butcher69
Новости

Pocketpair представила масштабное обновление Feybreak для Palworld — игры о выживании и сборе монстров в открытом мире. Включая новый контент, механики и зоны, обновление расширяет игровой мир и добавляет неожиданные элементы, такие как совместный контент с Terraria.

Главные новшества:

  • Новый остров Feybreak: загадочное место с уникальными ресурсами (хромит, гексолитовый кварц) и новой фракцией «воины Фейбрейка».
  • Сотрудничество с Terraria: добавлено оружие «Мяумур», а также планы на расширение контента в 2025 году.
  • Новые механики: экспедиции и исследования, усиливающие базу, а также добавление хищников с редкими наградами за победу.
  • Контент для игроков: повышение максимального уровня до 60, новые рейды (например, против Ксенолорда), оружие, здания, умения и хардкорный режим.

С обширным списком изменений и улучшений можно ознакомиться вот здесь

Игра доступна в раннем доступе на PlayStation, Xbox и PC, включая Game Pass.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
jax baron

я ещё в 1 трейлере заметил что добавят много тёмных, смотрю во 2 трейлере ещё больше добавели- этих тёмных там орда уже.

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