Состоялся релиз крупного обновления Feybreak для Palworld: новый остров, уникальное оружие и сотрудничество с Terraria

Pocketpair представила масштабное обновление Feybreak для Palworld — игры о выживании и сборе монстров в открытом мире. Включая новый контент, механики и зоны, обновление расширяет игровой мир и добавляет неожиданные элементы, такие как совместный контент с Terraria.

Главные новшества:

Новый остров Feybreak: загадочное место с уникальными ресурсами (хромит, гексолитовый кварц) и новой фракцией «воины Фейбрейка».

загадочное место с уникальными ресурсами (хромит, гексолитовый кварц) и новой фракцией «воины Фейбрейка». Сотрудничество с Terraria: добавлено оружие «Мяумур», а также планы на расширение контента в 2025 году.

добавлено оружие «Мяумур», а также планы на расширение контента в 2025 году. Новые механики: экспедиции и исследования, усиливающие базу, а также добавление хищников с редкими наградами за победу.

экспедиции и исследования, усиливающие базу, а также добавление хищников с редкими наградами за победу. Контент для игроков: повышение максимального уровня до 60, новые рейды (например, против Ксенолорда), оружие, здания, умения и хардкорный режим.

С обширным списком изменений и улучшений можно ознакомиться вот здесь

Игра доступна в раннем доступе на PlayStation, Xbox и PC, включая Game Pass.