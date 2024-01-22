Создание Palworld обошлось в 1 миллиард йен

Создание Palworld обошлось в кругленькую сумму, и генеральный директор Pocket Pair Такуро Мизобе не захотел ею распоряжаться.

В длинном посте на сайте Note.com Мидзобе рассказал о том, сколько стоило создание Palworld, а также о том, как он управлял бюджетом компании.

По словам Мизобе, разработка Palworld обошлась в 1 миллиард иен, что в пересчете на сегодняшние доллары США составляет примерно 6,75 миллиона долларов (или около 615 млн рублей). При этом он не хотел беспокоиться о себестоимости игры.

Невозможно, чтобы приличная компания разрабатывала игру, не управляя бюджетом. Pocket Pair не является приличной компанией.

Мизобе сказал, что не считает, что управление бюджетом стоит затраченных усилий. Он также сказал, что изначально не хотел создавать "крупную игру". Изначально предполагалось, что Palworld будет создана и закончена в течение года, потому что у него не было желания работать над одним и тем же годами.

"Компания Pocket Pair явно не подходит для создания крупных игр", - говорит он, упоминая, что в то время в ней работало всего 10 человек. "У меня совсем не было такого образа".

В итоге Мизобе создал команду из четырех человек, чтобы начать работу над игрой. По его словам, цель заключалась в том, чтобы "сделать ее быстро, сразу же выпустить и посмотреть на реакцию пользователей".

В итоге игра не была закончена и выпущена за год. На самом деле, по словам Мизобе, игра была "плохой" и даже близко не подходила к релизу.

Мне стало ясно, что для реализации игры, которую мы задумали, не хватит ни сил, ни денег, ни времени на разработку.

Мизобе сказал, что они займут деньги и продолжат работать над игрой, нанимая людей и создавая то, какой они хотят видеть Palworld, независимо от затрат.

За три года, прошедшие с момента принятия решения, для работы над Palworld было нанято еще 40 человек, а еще большее количество сотрудников студия привлекла со стороны.

Пока что игра далека от завершения. На данный момент она находится в том состоянии, в котором ее можно выпустить в мир.

Игра находится в раннем доступе с 18 января, и ее продажи превысили 5 миллионов.