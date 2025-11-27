Создатель No Man's Sky выразил поддержку Palworld и Pocketpair в Steam

Создатель No Man’s Sky Шон Мюррей неожиданно отреагировал на успех игры Palworld в Steam, оставив сердечко под постом представителя студии Pocketpair. Разработчики поделились радостью по поводу высокого рейтинга проекта — на данный момент игра держит 94% положительных отзывов, как в общем зачёте, так и за последнее время.

Пиар-менеджер Pocketpair Джон Бакли опубликовал скриншот с достижением и пообещал, что команда будет продолжать совершенствоваться, совершенствуя геймплей и контент. Реакция Мюррея многие восприняли как знак солидарности и поддержки со стороны опытного разработчика, который сам сталкивался с критикой на старте проекта.

На момент релиза No Man’s Sky пережила волну негатива из-за технических проблем и несоответствия ожиданиям, но многолетняя поддержка и масштабные обновления позволили игре завоевать любовь сообщества. Аналогично, Palworld, несмотря на судебные разбирательства с Nintendo и активную критику, смогла удержать внимание игроков и получить положительные отзывы.

Palworld продолжает развиваться: 17 декабря выйдет крупное обновление с коллаборацией с шутером ULTRAKILL, а полноценный релиз из раннего доступа запланирован на 2026 год. Для сравнения, No Man’s Sky в конце октября запустила экспедицию Breach, посвящённую исследованию заброшенных космических кораблей, показывая, что длительная поддержка и регулярные нововведения могут кардинально изменить восприятие проекта.

Симпатия Шона Мюррея подчеркивает дух сообществ и разработчиков, где успех коллег воспринимается как общий повод для праздника и вдохновения для дальнейших свершений.