Создатель Palworld допускает сюжетную игру по вселенной - "линейная история вполне возможна"

Глава Pocketpair Publishing и геймдизайнер Palworld Джон «Bucky» Бакли намекнул, что серия может получить отдельный проект с упором на сюжет — несмотря на то, что оригинальная игра изначально создавалась как полностью песочница.

Поводом стал опрос, который Bucky устроил в соцсетях, спросив игроков, что они хотели бы увидеть в Palworld. Один из фанатов посетовал на отсутствие истории и признался, что без сюжетного стимула ему сложно продолжать играть.

Бакли ответил прямо:

«Palworld — в первую очередь игра про выживание и строительство. Я знаю, многие фанаты игр про существ привыкли к сюжетным проектам, но Palworld никогда не задумывалась как линейная игра. Она намеренно открытая».

Однако дизайнер добавил фразу, которая моментально взбудоражила фанатов:

«В будущем вполне может появиться очень сюжетный Palworld».

Это особенно интересно на фоне расширения франшизы: Pocketpair уже делает фермерский спин-офф Palfarm, а также, по слухам, работает над ещё более крупным секретным проектом.

Отдельно стоит вспомнить и шуточно-серьёзный Palworld Dating Sim — формально он тоже «сюжетный», но явно не тот формат, которого ждут поклонники.