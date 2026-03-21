Создатели Palworld не хотят превращать франшизу в медиаимперию

Студия Pocketpair не планирует превращать вселенную Palworld в масштабную медиафраншизу, несмотря на популярность игры и появление новых проектов во вселенной.
Об этом рассказал глава издательского направления и коммуникаций компании Джон Бакли. По его словам, команда понимает интерес аудитории к дополнительным проектам, однако не стремится строить вокруг Palworld крупную медиаэкосистему.
Разработчик отметил, что студия скорее хочет выпускать небольшие и необычные проекты во вселенной игры, которые смогут порадовать фанатов. При этом главная цель — не масштабирование бренда, а создание интересных идей для сообщества.
Уже известно, что по мотивам Palworld готовятся несколько спин-оффов, включая уютный симулятор фермы Palfarm и визуальную новеллу с элементами симулятора свиданий Palworld: More Than Just Pals.
Бакли также отметил, что в будущем к разработке проектов во вселенной Palworld могут подключиться и другие команды, если у них появятся интересные идеи. Однако сама Pocketpair пока не рассматривает превращение серии в крупную мультимедийную франшизу.
а зря
Резонно. Проект начинался как шутка.
- почему у вас Палы вооружены огнестрелом?
- потому что американцы любят пушки.
- почему у вас в игре девкам можно сделать синие волосы и бороду и зеленую кожу?
- потому что американцы любят уродов.
Из шутки конечно можно раздуть франшизу, но если у разработчика есть хорошие идеи, то можно попробовать и сделать с ними что-то новое на более надежном основании.
+ Палов не без причины называют калькой с покемонов, от этого тоже лучше попробовать отойти.