Создатели Palworld не хотят превращать франшизу в медиаимперию

Студия Pocketpair не планирует превращать вселенную Palworld в масштабную медиафраншизу, несмотря на популярность игры и появление новых проектов во вселенной.

Об этом рассказал глава издательского направления и коммуникаций компании Джон Бакли. По его словам, команда понимает интерес аудитории к дополнительным проектам, однако не стремится строить вокруг Palworld крупную медиаэкосистему.

Разработчик отметил, что студия скорее хочет выпускать небольшие и необычные проекты во вселенной игры, которые смогут порадовать фанатов. При этом главная цель — не масштабирование бренда, а создание интересных идей для сообщества.

Уже известно, что по мотивам Palworld готовятся несколько спин-оффов, включая уютный симулятор фермы Palfarm и визуальную новеллу с элементами симулятора свиданий Palworld: More Than Just Pals.

Бакли также отметил, что в будущем к разработке проектов во вселенной Palworld могут подключиться и другие команды, если у них появятся интересные идеи. Однако сама Pocketpair пока не рассматривает превращение серии в крупную мультимедийную франшизу.