Создатели Palworld пообещали показать много интересного на Summer Game Fest 2024

Разработчики Palworld представят пользователям несколько долгожданных функций на Summer Game Fest 2024: об этом Pocketpair сообщила в своем Twitter, но не дала никаких подсказок относительно характера этого контента.
"Palworld будет на Summer Game Fest", - говорится в сообщении. "У нас есть много интересного, включая долгожданные функции! Это то, что вы не захотите пропустить, убедитесь, что вы и ваши друзья там!"
Palworld, в которую за первые сто дней было сыграно 1,3 миллиарда часов, несомненно, является одним из самых больших успехов последних лет, и совершенно очевидно, что команде разработчиков придется очень постараться, чтобы поддержать этот проект должным образом.
норм.
Про этот мусор давно забыли уже