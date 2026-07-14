Создатели Palworld продолжат активно поддерживать оригинал, а заодно расширят вселенную через новые игры

Успешный выход Palworld из раннего доступа вовсе не означает, что авторы могут почивать на лаврах. Впереди у разработчиков из студии Pocketpair еще длинный путь контентной поддержки игры и, конечно же, работа над новыми, пока секретными проектами для развития франшизы.

Руководитель отдела коммуникаций и издательства Pocketpair Джон «Bucky» Бакли в недавнем интервью порталу Game8 подтвердил, что студия всерьез нацелена на масштабирование своего бренда. По его словам, колоссальный запуск версии 1.0 — это лишь начало.

Мы тщательно обдумываем наши дальнейшие шаги. Прямо сейчас мы активно экспериментируем с несколькими спин-оффами и искренне надеемся, что сможем найти идеальные способы для дальнейшего расширения вселенной Palworld.

— поделился Бакли.

Одним из первых подобных экспериментов уже стал анонсированный ранее симулятор свиданий More Than Just Pals. В этом весьма нестандартном спин-оффе игроку предстоит взять на себя роль переведенного ученика в частной Частной Академии Палпагос. Проект сохранит абсурдный и черный юмор создателей. Например, в рамках романтического социального приключения будет доступна, опция... съесть других учеников.

Однако это лишь вершина айсберга. Бакли прямо заявил, что интеллектуальная собственность Palworld «продолжит расти», упомянув, что в недрах Pocketpair прямо сейчас находятся «еще несколько небольших секретных вещей в разработке». О каких жанрах идет речь, пока держится в тайне, но журналисты и фанаты уже предполагают, что создание боевой аренной игры в духе классической Pokemon Stadium могло бы стать отличным развитием линейки.