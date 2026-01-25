Создатели Palworld требуют наличие реальной активности в Steam от кандидатов на должность геймдизайнера

Глава студии Pocketpair Такуро Мидзобэ заявил, что его команда принципиально рассматривает только тех кандидатов на позицию геймдизайнера, кто может подтвердить свою активность в Steam.

По его словам, это необходимое условие для приема на работу, и соискатели должны предоставить скриншоты со статистикой времени, проведенного на платформе. Мидзобэ пояснил, что его цель - нанимать только настоящих хардкорных геймеров, которые глубоко погружены в экосистему Steam. Кандидатам также предлагают проанализировать игры из своей библиотеки с наибольшим игровым временем, чтобы объяснить причины тех или иных дизайнерских решений их разработчиков.

При этом глава студии прямо заявил, что заявки от специалистов, играющих исключительно на консолях, рассматриваться не будут. Он аргументирует это необходимостью глубокого знакомства с инди-проектами, которые часто выходят только в Steam.

Выход Palworld из раннего доступа запланирован на 2026 год и будет сопровождаться крупным обновлением. Однако разработчики обещают, что даже после этого поддержка игры не прекратится, и она продолжит получать новый контент для своих игроков.