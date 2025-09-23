Студия Pocketpair объявила о неожиданной коллаборации Palworld и кровавой ULTRAKILL

Студия Pocketpair объявила о неожиданной коллаборации: в Palworld появятся оружие и снаряжение из ретро-шутера ULTRAKILL. Игроков ждет необычное столкновение двух совершенно разных миров.

Palworld уже завоевала популярность благодаря своей свободе: здесь можно исследовать обширный мир, строить, выращивать урожай и сражаться вместе с милыми, но могущественными существами — Палсами. Атмосфера игры до сих пор ассоциировалась скорее с «медленной жизнью» в окружении прирученных союзников.

ULTRAKILL же — полная противоположность. Это ультранасильственный шутер от первого лица, где игроки, управляя боевой машиной V1, крошат армии демонов в аду, а кровь врагов становится источником энергии. Его динамика и жестокость делают проект культовым среди любителей олдскульного экшена.

Теперь эти два мира столкнутся. Что произойдет, когда умиротворенные острова Палпагос встретятся с оружием, созданным для кровавых резней? Ответ на этот вопрос игроки узнают совсем скоро.

Palworld доступна в раннем доступе на PC, Xbox и PlayStation 5, включая Game Pass. Полный релиз намечен на 2026 год.