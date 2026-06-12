Судебный спор между Nintendo и создателями Palworld близится к завершению - виновник может потратить всего $30 000

Патентное разбирательство между японской корпорацией Nintendo и независимой студией Pocketpair, разработавшей симулятор выживания Palworld, практически подошло к концу. Согласно анализу судебных документов, шансы истца заблокировать игру свелись к нулю, а возможная сумма компенсации составит лишь 30 000 долларов.

Как сообщает ресурс GamesFray со ссылкой на публичные судебные документы, патентный спор между компаниями находится на финальной стадии в преддверии слушания в окружном суде Токио, которое назначено на 1 октября 2026 года. В ходе процесса Nintendo пришлось значительно сузить свои претензии, ограничив их исключительно старыми версиями игры. Это лишило японскую компанию возможности повлиять на текущее состояние проекта или на его предстоящий полноценный релиз.

Основной причиной неудачи судебного иска стали оперативные действия разработчиков из Pocketpair. Сразу после выдвижения обвинений студия начала изменять спорные игровые механики в последующих обновлениях, включая процессы полета на существах и их призыва в бой. Каждая новая версия минимизировала патентные риски, вынуждая юристов Nintendo отзывать часть претензий. Попытки японского издателя зарегистрировать дополнительные патенты на базовые механики вроде прицеливания и призыва существ после коммерческого успеха Palworld в подписке Xbox Game Pass в январе 2024 года не принесли желаемого результата, так как разработчики успели вовремя изменить исходный код.

В результате максимально возможная сумма компенсации, которую Nintendo может отсудить в Японии, теперь ограничена 5 млн иен, что составляет около 30 000 долларов. Поскольку японское патентное право распространяется только на продажи внутри страны, корпорация полностью лишилась возможности претендовать на долю от глобальной выручки проекта, хотя и продолжает попытки зарегистрировать аналогичные патенты на территории США. При этом собственные расходы Nintendo на патентные споры в других делах за текущий год превысили 40 млн долларов.

Суд Токио должен вынести официальное решение 9 ноября 2026 года, однако эксперты сходятся во мнении, что исход дела уже предрешен. Игра не подлежит блокировке, а студия Pocketpair готовится к выпуску полноценной версии 1.0, который состоится 10 июля 2026 года. В масштабном обновлении разработчики обещают открыть доступ к новой области под названием Древо мира и представить самое крупное в истории проекта количество новых существ.

Тем не менее, разбирательство нельзя назвать абсолютно безрезультатным для Nintendo. Корпорации удалось заставить независимую студию изменить код и защитить свои ключевые патенты, зарегистрированные еще в 2021 году.