Свежий трейлер Palworld на Summer Game Fest объявляет о выходе релизной версии 1.0

Pocketpair, чья необычная игра о выживании с «покемонами с пушками» покорила индустрию в начале 2024 года, готова к важнейшему шагу. На презентации Summer Game Fest разработчики представили первый полноценный кинематографический трейлер и официально объявили дату выхода Palworld из статуса раннего доступа — релиз версии 1.0 состоится 10 июля 2026 года.

Создатели сопроводили анонс впечатляющим синематиком, который вновь подтвердил визуальное и атмосферное родство игры со знаменитой вселенной Pokemon. Ролик приоткрывает завесу над свежим масштабным контентом, подготовленным специально к релизу. В видео были показаны совершенно новые Палы, неизвестные ранее игровые локации, а также была впервые затизерена Мировое Древо и «зловещая новая угроза», противостоять которой предстоит Пал-Тамерам.

Команда Pocketpair выразила огромную благодарность игровому сообществу в своем обращении:

С момента нашего старта в Early Access в 2024 году, благодаря невероятной поддержке миллионов геймеров по всему миру, Palworld официально завершает свою фазу раннего тестирования и выпускает версию 1.0!

Спустя два года с момента оглушительного успеха в Steam и на консолях Xbox, разработчики призывают ветеранов и новых игроков оценить финальный лоск и отшлифованные за месяцы полировок механики самого успешного выживача от японских инди-разработчиков можно будет уже в середине лета.