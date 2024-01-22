У необычной выживалки Palworld уже 5 миллионов проданных копий

Ошеломительный успех Palworld разросся за выходные: игра про выживание и "покемонов с оружием" возглавила список самых популярных игр в Steam и разошлась миллионным тиражом и только что стало известно, что продажи игры превысили 5 млн копий.
Palworld вышла 19 января в раннем доступе в Steam, а также на Xbox и Windows PC, причем в день выхода с Game Pass. Palworld вчера обогнала Cyberpunk 2077 от CD Projekt и стала пятой по количеству одновременных игроков в Steam - 1 291 967 человек одновременно находились в сети на платформе Valve.
Вместе с этим успехом на Steam был установлен целый ряд рекордов. Palworld стала самой популярной игрой от японских разработчиков в Steam (ее разработчик, PocketPair, базируется в Токио), опередив предыдущего рекордсмена, Elden Ring. А Palworld стала второй самой играемой платной игрой в Steam, уступив, возможно, непреодолимому пику PUBG - 3 257 248 одновременных игроков, который был установлен до того, как королевская стала free-to-play.
Круто. Благо уже лет 10 не играю в онлайн игры после Танков и Модерн Варфейр, а то из реальной жизни выходил на годы. Видел пару роликов геймплея - очень необычно, но нафиг. Онли синглплеер)
а там ведь можно в сингле бегать, если не ошибаюсь
ну вообще в неё можно и сингл играть