У Palworld на Xbox нет выделенных серверов: в мультиплеере всего 4 игрока по сравнению с 32 в Steam

Palworld не имеет выделенных серверов для Xbox Series и версий для ПК для Магазина Windows, и в результате многопользовательский режим поддерживает совместную игру только для 2–4 игроков, тогда как в Steam в одном общем мире могут играть до 32 пользователей.
Вкратце, многопользовательский режим Palworld работает следующим образом: вы можете играть с тремя друзьями, просто запустив многопользовательскую игру и пригласив их (по сути, это классический кооператив). Кроме того, только в Steam можно создать выделенный сервер, на котором в одном мире могут играть до 32 игроков. Существуют также официальные серверы Pocketpair.
Очевидно, что отсутствие выделенных серверов значительно снижает возможности многопользовательской игры Palworld для всех тех, кто играет в нее с помощью Game Pass или купил в магазине Microsoft.
Представитель Pocketpair обратился к проблеме на официальном сервере Discord игры, заявив, что отсутствие выделенных серверов не является ошибкой студии и что в настоящее время она пытается «договориться» с Microsoft о добавлении их как можно скорее, чтобы гарантировать одинаковый опыт на всех платформах. Однако вопрос не очень ясен, учитывая, что многие другие игры, выпущенные на Xbox, имеют выделенные серверы.
«Мы хотели бы иметь выделенные серверы на Xbox, но, к сожалению, это не от нас зависит, и на данный момент довольно сложно вести переговоры. Но... мы стараемся!», - сообщение представителя Pocketpair.
Трудно сказать, сколько человек играет в Palworld, используя ПК и подписку Xbox Game Pass, но в Steam «Покемоны с пушками» набирают поистине впечатляющие цифры и уже привлекла одновременно более 350 тыс. игроков.
От себя добавлю, что в ГП версии перевод частично отсутствует, нет некоторых звуков и мультиплеера. Демоверсия урезанная, короче.