В обновлении Palworld 1.0 появится рекордное количество новых существ

Разработчики Palworld продолжают раскрывать детали крупнейшего обновления в истории игры. По словам представителей студии Pocketpair, версия 1.0 принесёт игрокам больше новых существ, чем любой предыдущий патч с момента выхода проекта.

На это намекнул руководитель по глобальным коммуникациям компании Джон Бакли, представив одного из новых палов по имени Dupin. Персонаж напоминает циркового шута и станет лишь одним из многочисленных существ, которые появятся в игре после выхода обновления.

Позже Бакли уточнил, что масштаб пополнения бестиария станет рекордным для Palworld. По его словам, команда подготовила больше новых палов, чем когда-либо добавляла в рамках одного обновления.

Точное количество существ пока держится в секрете. Однако разработчики уже начали постепенно демонстрировать новинки и предупредили игроков, что в ближайшие недели будут активно публиковать материалы о будущем контенте. Тем, кто хочет сохранить эффект неожиданности до релиза, советуют избегать официальных публикаций игры.

На данный момент в Palworld насчитывается почти 200 различных существ, поэтому грядущее обновление может заметно расширить коллекцию доступных компаньонов.

Релиз версии 1.0 состоится 10 июля. Помимо новых палов, обновление должно принести дополнительные игровые механики, улучшения и контент, который станет основой для полноценного запуска проекта после длительного периода раннего доступа.