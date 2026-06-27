Версия Palworld 1.0 получит 27 страниц описания изменений перед выходом из раннего доступа

Глава издательского направления и менеджер по коммуникациям студии Pocketpair Джон Бакли поделился подробностями подготовки масштабного обновления 1.0 для популярного симулятора выживания Palworld. Разработчик признался, что в процессе составления официального списка изменений и нововведений он столкнулся с колоссальным объемом работы. Черновик документа с патчноутом разросся до невероятных размеров, и авторы пытаются структурировать этот огромный массив данных перед публикацией.

Я только что проверил документ, в котором мы собираем описание патча для версии 1.0. Ребята, это буквально 27 страниц в формате PDF. У меня уже пальцы болят все это форматировать и переводить, это какая-то целая книга, а не список изменений.

Официальный выход Palworld из режима раннего доступа запланирован на 10 июля 2026 года на персональных компьютерах и консолях. Авторы характеризуют грядущий релиз как самое грандиозное контентное обновление в истории проекта, которое полностью изменит баланс прогрессии. Финальная версия предложит игрокам неизведанные регионы с летающими островами, новые виды оружия, расширенные сюжетные цепочки квестов и самое крупное одновременное добавление новых существ.

Нам пришлось полностью пересобрать некоторые базовые механики строительства и распределения ресурсов, чтобы эндгейм-контент ощущался живым. Я уверен, что игроки потратят больше времени на чтение этого патчноута, чем на прокачку своего первого нового Пала.

Представители Pocketpair отдельно подчеркнули, что грядущий патч не сотрет старые сохранения пользователей, и игроки смогут продолжить развивать свои текущие базы. Тем не менее из-за фундаментальной перестройки баланса авторы настоятельно рекомендуют фанатам создать нового персонажа и начать прохождение с нуля. Повышенное внимание к обновлению 1.0 обусловлено огромной базой фанатов, ведь за время нахождения в раннем доступе общие продажи проекта превысили отметку в 22 миллиона копий.