Всего за три дня было продано более 4 млн копий Palworld

Игра Palworld от Pocketpair была продана тиражом более четырех миллионов копий за 3 дня после выхода в ранний доступ. За первые восемь часов она преодолела отметку в один миллион копий.
Пиковое количество одновременных игроков продолжает расти, достигнув почти 300 000 игроков в первые несколько часов, а затем все вышло из-под контроля и, согласно данным SteamDB, Palworld обошла Elden Ring и Cyberpunk 2077 по пиковому онлайну в истории Steam и на данный момент максимальное количество игроков составляет 1 291 967. По этому показателю игра теперь занимает 5-е место в списке самых успешных игр в Steam за все время.
Это тем более впечатляет, что Palworld создавалась в течение трех лет с командой из четырех разработчиков. Со временем Pocketpair увеличилась в размерах, как и масштаб игры: в раннем доступе можно будет собрать +100 Палов, более 350 предметов и огромный мир для исследования. Разработчик планирует включить в игру PvP, кроссплей, рейдового босса, торговлю между игроками и улучшения в системе строительства, так что следите за новостями.
Хайпанула так хайпанула
мультяшная, как раз то что детям нужно
Серьёзно? Сейчас бы критиковать игры за мультяшную графику. У каждой второй мультяшная графика.
Причем, в основном каждая игра, по сути нарисованный мультик. Это уже кому какая рисовка и графика нравится
Нормальная, качественная игра, которая даже несмотря на очередной выживальщик, всё равно приносит что-то новое и необычное.
Довольно забавно ловить монстров и заставлять их пахать на тебя.
Не понимаю, почему некоторые дурачки, так сильно начали хейтить игру. Вроде никто не кричит, что эта игра шедевр.
Просто хорошая игра на пару вечерков, с качественной оптимизацией и главное - хоть что-то новое и освежающее.
Как бы не кричали о том, что эта очередная выживалка, но как не крути, главная фишка этой игры, благодаря которой она так выстрелила - это взаимодействия с огромным количеством разнообразных монстров.
С которыми можно делать, чуть ли не что угодно.
Оказывается всего надо делать интересные игры )
действительно и зачем делать игры настоящие когда можно кал треш нагoвнокодить и вуаля триллионы продаж… индустрию очень жаль, подобное уг выйдя в начале 2000х когда было полно игор настоящих разве что вызвало бы смех и недоумение типа как такой кал можно релизать а теперь это хайпово лол… пичаль
Если игра действительно интересная получилась, то зачем её поносить?
То что тебе не нравится не значит что она го8но
И с чего это, эта игра трешак?
С того, что там качественный и продуманный крафт?
С того, что там сотни различных существ, которых можно не только поймать, но и использовать как боевых питомцев и даже транспорт, включая лётный?
А может из-за того, что там даже питомцев можешь заставить заниматься крафтом?
Или может с того, что даже несмотря на то, что игра в раннем доступе, она вышла чуть ли не самой качественной за последнии годы?
Ну или может довольно низкая цена?
Так почему она трешак?
Как же трудно наверное живётся, когда всюду окружён калом. )