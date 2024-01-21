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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
7.7 94 оценки

Всего за три дня было продано более 4 млн копий Palworld

butcher69
Новости

Игра Palworld от Pocketpair была продана тиражом более четырех миллионов копий за 3 дня после выхода в ранний доступ. За первые восемь часов она преодолела отметку в один миллион копий.

Пиковое количество одновременных игроков продолжает расти, достигнув почти 300 000 игроков в первые несколько часов, а затем все вышло из-под контроля и, согласно данным SteamDB, Palworld обошла Elden Ring и Cyberpunk 2077 по пиковому онлайну в истории Steam и на данный момент максимальное количество игроков составляет 1 291 967. По этому показателю игра теперь занимает 5-е место в списке самых успешных игр в Steam за все время.

Это тем более впечатляет, что Palworld создавалась в течение трех лет с командой из четырех разработчиков. Со временем Pocketpair увеличилась в размерах, как и масштаб игры: в раннем доступе можно будет собрать +100 Палов, более 350 предметов и огромный мир для исследования. Разработчик планирует включить в игру PvP, кроссплей, рейдового босса, торговлю между игроками и улучшения в системе строительства, так что следите за новостями.

5
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
inkomniak

Хайпанула так хайпанула

4
xxREMAGxxIxxGAMERxx

мультяшная, как раз то что детям нужно

4
DezmondAin Grimm

Серьёзно? Сейчас бы критиковать игры за мультяшную графику. У каждой второй мультяшная графика.

Причем, в основном каждая игра, по сути нарисованный мультик. Это уже кому какая рисовка и графика нравится

0
DezmondAin Grimm

Нормальная, качественная игра, которая даже несмотря на очередной выживальщик, всё равно приносит что-то новое и необычное.

Довольно забавно ловить монстров и заставлять их пахать на тебя.

Не понимаю, почему некоторые дурачки, так сильно начали хейтить игру. Вроде никто не кричит, что эта игра шедевр.

Просто хорошая игра на пару вечерков, с качественной оптимизацией и главное - хоть что-то новое и освежающее.

Как бы не кричали о том, что эта очередная выживалка, но как не крути, главная фишка этой игры, благодаря которой она так выстрелила - это взаимодействия с огромным количеством разнообразных монстров.

С которыми можно делать, чуть ли не что угодно.

2
Pimba

Оказывается всего надо делать интересные игры )

1
TheDenStark
0
Wolfenstein

действительно и зачем делать игры настоящие когда можно кал треш нагoвнокодить и вуаля триллионы продаж… индустрию очень жаль, подобное уг выйдя в начале 2000х когда было полно игор настоящих разве что вызвало бы смех и недоумение типа как такой кал можно релизать а теперь это хайпово лол… пичаль

-10
Snake2105

Если игра действительно интересная получилась, то зачем её поносить?

4
Kitocun

То что тебе не нравится не значит что она го8но

1
DezmondAin Grimm

И с чего это, эта игра трешак?

С того, что там качественный и продуманный крафт?

С того, что там сотни различных существ, которых можно не только поймать, но и использовать как боевых питомцев и даже транспорт, включая лётный?

А может из-за того, что там даже питомцев можешь заставить заниматься крафтом?

Или может с того, что даже несмотря на то, что игра в раннем доступе, она вышла чуть ли не самой качественной за последнии годы?

Ну или может довольно низкая цена?

Так почему она трешак?

1
SpaceyTurkey

Как же трудно наверное живётся, когда всюду окружён калом. )

2