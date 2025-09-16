Выживач с покемонами в открытом мире Palworld выйдет из раннего доступа уже в следующем году

Palworld стартовал в раннем доступе еще в январе 2024 года. Если до релиза проект Pocket Pair воспринимался многими как очередной бюджетный выживач и одновременно клон Pokemon, то сразу после выхода стало ясно, что у игры есть собственная изюминка. Она быстро набрала популярность, собрала более 2 миллионов активных игроков и превратилась в один из главных сюрпризов года. Теперь, спустя два года, разработчики объявили о скором переходе к версии 1.0, который состоится в 2026 году.

Авторы отметили, что релизная версия станет крупнейшим обновлением в истории проекта: игру ждёт масштабное расширение контента, исправления накопившихся технических проблем и целый ряд «сюрпризов» для игроков, запланированных уже на 2025 год. Команда отдельно подчеркнула, что предпочитает потратить время на доводку всех систем, чтобы финальная версия стала полноценным и качественным продуктом.

Напомним, что такая популярность и сходство с Pokémon обернулось для студии судебным разбирательством с Nintendo, которая обвиняла проект в нарушении авторских прав. Однако судя по текущему курсу разработки и уверенности Pocket Pair, игре ничего не угрожает — её официальный релиз неизбежно приближается.

Несмотря на паузы в обновлениях, разработчики обещают сохранить активную поддержку проекта и продолжат добавлять контент вплоть до выхода версии 1.0. Полный релиз Palworld состоится в 2026 году на PC и консолях.