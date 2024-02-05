Японским знаменитостям негласно запретили упоминать Palworld

Выживалка Palworld стала самым громким релизом 2024 года. Проект выделяется огромным количеством активных игроков и схожими элементами с "Покемонами", из-за чего игра неоднократно попадала в скандалы. Из-за опасений попасть в эти сложные разборки японским знаменитостям даже запретили упоминать Palworld в какой-либо форме.
На правах анонимности об этом сообщили ряд японских блогеров и телеведущих. Palworld запретили упоминать и даже шутить в прямых трансляциях и шоу, выходящих по телевидению. По их словам, это связано с тем, что большинство знаменитостей подписали контракт с агентствами талантов, сотрудничающими с Pokemon Company, владеющей франшизой "Покемоны".
Запрет упоминать Palworld изначально поступил в негласной форме и в виде рекомендации избегать проекта, в первую очередь, во время игровых трансляций. Из-за ошеломляющего успеха проекта и увеличивающихся сравнений с "Покемонами" запрет был ужесточен и коснулся практически всей медийной франшизы в Японии. Из-за этого в Японии почти не обсуждают Palworld публично, несмотря на то, что эта игра разработана японской студией.
Оно боится.
Не можешь победить - запрети
Интересно что бы произошло если бы всё это сообщество блоггеров и знаменитостей одновременно просто взяло и послало этих запрещальщиков на Х..Й, и что, что бы те сделали. Блин, из-за какой то игры столько хомна на вентиляторах..
Это просто глупо!!! Если что то должно прийти на замену старому оно обязательно придёт.
А что что мешает Нинтендо самому выпускать игры про покемонов и серию игр Fire Emblem на ПК? Ответ: Ничего им не мешает.
Ответ: пк не их платформа
Не, если контракт, то это вполне адекватная практика. Это как представителю Колы хвалить пепси (условно).
В контракте прям так и прописано что запрещается упоминать Palworld?
Ну, если у них там контракты с Нинтендо, то да, зачем рекламировать прямо и косвенно такого конкурента?