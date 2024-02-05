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Palworld 19.01.2024
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, Инди, Открытый мир, Песочница
8.5 680 оценок

Японским знаменитостям негласно запретили упоминать Palworld

Gutsz
Новости

Выживалка Palworld стала самым громким релизом 2024 года. Проект выделяется огромным количеством активных игроков и схожими элементами с "Покемонами", из-за чего игра неоднократно попадала в скандалы. Из-за опасений попасть в эти сложные разборки японским знаменитостям даже запретили упоминать Palworld в какой-либо форме.

На правах анонимности об этом сообщили ряд японских блогеров и телеведущих. Palworld запретили упоминать и даже шутить в прямых трансляциях и шоу, выходящих по телевидению. По их словам, это связано с тем, что большинство знаменитостей подписали контракт с агентствами талантов, сотрудничающими с Pokemon Company, владеющей франшизой "Покемоны".

Запрет упоминать Palworld изначально поступил в негласной форме и в виде рекомендации избегать проекта, в первую очередь, во время игровых трансляций. Из-за ошеломляющего успеха проекта и увеличивающихся сравнений с "Покемонами" запрет был ужесточен и коснулся практически всей медийной франшизы в Японии. Из-за этого в Японии почти не обсуждают Palworld публично, несмотря на то, что эта игра разработана японской студией.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Папел

Оно боится.

Не можешь победить - запрети

6
Петр Стрельцов

Интересно что бы произошло если бы всё это сообщество блоггеров и знаменитостей одновременно просто взяло и послало этих запрещальщиков на Х..Й, и что, что бы те сделали. Блин, из-за какой то игры столько хомна на вентиляторах..

3
Котэрайт

Это просто глупо!!! Если что то должно прийти на замену старому оно обязательно придёт.

1
ДолойГетероориентация

А что что мешает Нинтендо самому выпускать игры про покемонов и серию игр Fire Emblem на ПК? Ответ: Ничего им не мешает.

0
ckott4

Ответ: пк не их платформа

0
MrGutlya

Не, если контракт, то это вполне адекватная практика. Это как представителю Колы хвалить пепси (условно).

-1
ДолойГетероориентация

В контракте прям так и прописано что запрещается упоминать Palworld?

0
Олег Дудин

Ну, если у них там контракты с Нинтендо, то да, зачем рекламировать прямо и косвенно такого конкурента?

-2